Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Веб-трекеры засекли

Почему программ слежения становится больше

80% сайтов используют веб-трекеры для сбора данных о пользователях. И за год таких инструментов стало ощутимо больше. Подсчеты компании МТС Red приводят «Ведомости». В исследовании говорится, что число трекеров с прошлого июня выросло почти на 20%, до 47 млрд. Но сведений они стали собирать меньше, в частности, из-за популярности VPN-сервисов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Впрочем, директор организации «Цифровая культура» Иван Бегтин считает такие оценки преувеличенными, хотя и признает, что трекеров действительно становится больше. И тут есть несколько причин, говорит он: «Заявление о том, что веб-трекеров стало больше, звучит вызывающе. Взрывной рост является естественным. Думаю, это некая обратная реакция владельцев интернет-сайтов, поскольку, во-первых, граждане пользуются ими меньше, чем мобильными устройствами.

Во-вторых, большинство активных пользователей интернета так или иначе ставят систему блокировки рекламы, которая одновременно блокирует и трекеры — в первую очередь наиболее популярные.

Не все владельцы сайтов готовы отказываться от этих трекеров, поэтому чаще всего они просто добавляют больше таких программ на свой ресурс. VPN-сервисы не препятствуют жестко возможности собирать о вас информацию. Они по умолчанию скрывают ваш IP-адрес, а всю остальную информацию о вашей деятельности вполне себе можно собрать. В том числе трекеры могут отслеживать, что вы меняете VPN, подключаетесь из разных мест. Но некоторые VPN-сервисы действительно часто имеют встроенную фильтрацию».

По данным МТС Red, больше всего трекеров используют новостные сайты. За ними следуют интернет-магазины, видеосервисы и соцсети. Как трекеры могут навредить посетителям веб-страниц? И приносят ли они пользу кому-то, кроме рекламодателей? На эти вопросы “Ъ FM” ответил консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

На сколько выросло число утечек персональных данных в РФ

«Если правильно использовать веб-трекер, можно, например, узнать, где на сайте пользователь проводит больше всего времени, какие проблемы у него возникают при серфинге, где некорректно размещены те или иные кнопки, формы ввода. Собственно, изучение его поведения позволяет улучшить сайт и дать пользователю возможность более быстро решать свои задачи.

Веб-трекер занимается сбором информации о посетителе, о том, откуда он пришел, какими устройствами, приложениями, операционными системами пользуется, какого он пола, возраста, какова его расовая, национальная, религиозная принадлежность и так далее. И потом эта информация уже может быть использована в совершенно разных целях. Ее могут передать рекламодателям, политическим партиям, хакерским группировкам, спецслужбам и так далее».

В прошлом году организация «Информационная культура» провела исследование приложений из российского маркетплейса RuStore. Выяснилось, что почти 90% программ используют зарубежные веб-трекеры.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...