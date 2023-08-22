Веб-трекеры засекли

80% сайтов используют веб-трекеры для сбора данных о пользователях. И за год таких инструментов стало ощутимо больше. Подсчеты компании МТС Red приводят «Ведомости». В исследовании говорится, что число трекеров с прошлого июня выросло почти на 20%, до 47 млрд. Но сведений они стали собирать меньше, в частности, из-за популярности VPN-сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Впрочем, директор организации «Цифровая культура» Иван Бегтин считает такие оценки преувеличенными, хотя и признает, что трекеров действительно становится больше. И тут есть несколько причин, говорит он: «Заявление о том, что веб-трекеров стало больше, звучит вызывающе. Взрывной рост является естественным. Думаю, это некая обратная реакция владельцев интернет-сайтов, поскольку, во-первых, граждане пользуются ими меньше, чем мобильными устройствами.

Во-вторых, большинство активных пользователей интернета так или иначе ставят систему блокировки рекламы, которая одновременно блокирует и трекеры — в первую очередь наиболее популярные.

Не все владельцы сайтов готовы отказываться от этих трекеров, поэтому чаще всего они просто добавляют больше таких программ на свой ресурс. VPN-сервисы не препятствуют жестко возможности собирать о вас информацию. Они по умолчанию скрывают ваш IP-адрес, а всю остальную информацию о вашей деятельности вполне себе можно собрать. В том числе трекеры могут отслеживать, что вы меняете VPN, подключаетесь из разных мест. Но некоторые VPN-сервисы действительно часто имеют встроенную фильтрацию».

По данным МТС Red, больше всего трекеров используют новостные сайты. За ними следуют интернет-магазины, видеосервисы и соцсети. Как трекеры могут навредить посетителям веб-страниц? И приносят ли они пользу кому-то, кроме рекламодателей? На эти вопросы “Ъ FM” ответил консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Если правильно использовать веб-трекер, можно, например, узнать, где на сайте пользователь проводит больше всего времени, какие проблемы у него возникают при серфинге, где некорректно размещены те или иные кнопки, формы ввода. Собственно, изучение его поведения позволяет улучшить сайт и дать пользователю возможность более быстро решать свои задачи.

Веб-трекер занимается сбором информации о посетителе, о том, откуда он пришел, какими устройствами, приложениями, операционными системами пользуется, какого он пола, возраста, какова его расовая, национальная, религиозная принадлежность и так далее. И потом эта информация уже может быть использована в совершенно разных целях. Ее могут передать рекламодателям, политическим партиям, хакерским группировкам, спецслужбам и так далее».

В прошлом году организация «Информационная культура» провела исследование приложений из российского маркетплейса RuStore. Выяснилось, что почти 90% программ используют зарубежные веб-трекеры.

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Илья Сизов