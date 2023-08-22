На содержание дорог в Уфе потратят до 32 млн рублей

Администрации Орджоникидзевского, Советского и Демского районов Уфы ищут подрядчиков для содержания автомобильных дорог, сообщается на сайте госзакупок. Общая начальная цена контрактов составляет около 32 млн руб.

На содержание дорог в Орджоникидзевском районе (до 10 декабря) заложено до 24,5 млн, в Советском (до 31 октября) — 4,2 млн руб., в Демском (60 дней с даты заключения контракта) — около 3 млн руб. Итоги аукционов подведут 30 августа. Работы профинансирует городской бюджет.

По условиям торгов, победители аукционов должны будут, в частности, подметать спецмашинами дороги и тротуары, увлажнять их, держать в чистоте остановки, урны, а при необходимости ремонтировать бордюры, выбоины и ямы.

Венера Хисамова

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