Гордума поддержала передачу Пермского зоопарка в краевую собственность

Депутаты Пермской думы сегодня на пленарном заседании поддержали внесенный администрацией города проект решения о передаче МАУК «Пермский зоопарк» из муниципальной собственности в краевую. Учреждение станет региональным с января 2024 года. Вместе с ним на баланс края перейдет имущество общей стоимостью 20,6 млн руб., закрепленное за МАУК на праве оперативного управления. Это все содержащиеся в зоопарке животные и птицы, а также вольеры для их размещения, различное оборудование, торговые киоски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас Пермский зоопарк находится в центре города, на ул. Монастырской, 10. С 2017 года для учреждения строится новый комплекс в микрорайоне Нагорном. С апреля 2023 года туда постепенно перевозят животных из старого зоопарка. Осенью прошлого года краевые власти заявили, что после окончательного переезда учреждения на новую площадку его планируется передать из муниципальной собственности в собственность региона.