Украинский дрон сбили из ружья

Как стало известно «Ъ», ударный беспилотник, направлявшийся в столицу над подмосковным Красногорском, был сбит военными не из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» С1, которые обычно используются в регионе для отражения воздушных атак, а с помощью антидронового ружья. Подобное оружие активно применяется в зоне СВО и на границе с Украиной, но впервые успешно было использовано в столичном регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Огражденная территория дома, рядом с которым упал беспилотник в Красногорске

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Огражденная территория дома, рядом с которым упал беспилотник в Красногорске

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

2:55 утра полиция получила сообщения от граждан о мощном взрыве в подмосковном Красногорске. Выехавшие на место патрульные установили, что дрон самолетного типа взорвался над 25-этажным 4-подъездным кирпичным домом, расположенным по адресу: Красногорский бульвар, 10.

Ударом взрывной волны и обломками БПЛ были повреждены крыша дома, вентиляционные шахты, несколько десятков окон (разбиты стекла, выпали москитные сетки), а также 15 автомобилей, припаркованных во дворе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в Подмосковье были перехвачены два беспилотника. Один после этого рухнул в Часцах в Одинцовском городском округе, а второй — в Красногорске, в Павшинской пойме. Особое внимание властей привлекло ЧП в Красногорске.

В обоих случаях обошлось без пострадавших, но взрыв в районе поймы повредил машины и дом. Власти организовали обход квартир, чтобы потом восстановить повреждения.

В Минобороны подтвердили отражения очередного налета дронов ВСУ на столичный регион.

Отметим при этом, что силы Первой армии ПВО, охраняющей небо над столичным регионом, ночью работали в усиленном режиме, так как в преддверии Дня государственного флага России ожидались подобные налеты.

Следует отметить, что накануне два беспилотника были также уничтожены в регионе. Один сбит из «Панциря» над городским округом Истра. От падений обломков дрона, в том числе недалеко от дома главного редактора RT Маргариты Симоньян, пострадали два местных жителя, были повреждены несколько крыш и заборы. Второй нейтрализованный дрон упал возле вышки сотовой связи, принадлежащей ПАО «МегаФон» в Рузе. В результате была немного повреждена антенная тарелка, но никто не пострадал.

Интересно, что, по данным источников «Ъ», беспилотник, летевший минувшей ночью над Красногорском, был сбит стрелком-наблюдателем, вооруженным противодронным ружьем. От воздействия на него БПЛА взорвался в воздухе и развалился на части.

Установить типы уничтоженных дронов пока не удалось из-за их сильного разрушения. Сделать это предстоит экспертам ФСБ в рамках расследования уголовных дел о терроризме (ст. 205 УК), которые уже возбудили или собираются возбудить следственные органы СКР Подмосковья. Предполагается, впрочем, что и в этих атаках могли быть задействованы БПЛ типа «Бобер», которые ранее попадали в высотки «Москва-Сити» и «Экспоцентр».

Николай Сергеев