Холодильники прирастают Сибирью

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru строит завод по производству холодильников под собственной маркой Leran в Новосибирске. На предприятии также организуют контрактную сборку бытовой техники, и некоторые отечественные бренды уже заинтересованы в локализации производства в Новосибирске. Эксперты оценивают инвестиции в завод в $30–60 млн, а мощность — в 250–300 тыс. устройств в год. Интерес к мощностям проявляют и другие бренды, но завод может быть настроен в первую очередь на бюджетную технику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на рынке рассказали, что RBT.ru запускает в Новосибирске проект строительства завода по производству холодильников. По словам одного из них, на предприятии будут производиться холодильники собственной марки Leran, также компания будет предоставлять мощности под контрактный выпуск. Другой собеседник “Ъ” отметил, что предприятие обеспечит работой 150–200 человек.

Как поясняет источник “Ъ” на рынке бытовой техники, завод с численностью до 200 человек можно классифицировать как небольшой: «На крупных заводах работает 600–1000 человек».

По словам собеседника “Ъ”, речь может идти о сборке 250–300 тыс. устройств в год против, например, 1 млн на российском заводе Bosh. На сайте застройщика «Стройбизнесгруппа» “Ъ” обнаружил проект по строительству распределительного комплекса для компании RBT.ru в Новосибирске общей площадью 26 тыс. кв. м. В «Стройбизнесгруппе» не ответили на запрос. В ООО «Компания РБТ» отказались от комментариев.

По данным официального сайта, РБТ занимается оптовой закупкой и продажей потребительской электроники. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания РБТ» принадлежит Андрею Кашину. В 2022 году выручка составила 31 млрд руб., чистая прибыль — 200 млн руб. На компанию зарегистрированы товарные знаки Leran, Doffler, Nord и др.

RBT.ru была среди тех, кто хотел организовать производство своей техники на остановленном заводе Bosch под Санкт-Петербургом, но стороны не смогли договориться, отмечает один из участников рынка. Сейчас электроника РБТ может выпускаться на контрактных производствах в Китае и Турции, также велись переговоры о локализации на мощностях турецкого Archelik в Липецке, добавляют источники “Ъ”.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в первом полугодии на российском рынке было продано более 1,5 млн холодильников, что на 5% больше год к году. В деньгах объем рынка составил 55 млрд руб. По данным ритейлера, самыми продаваемыми брендами стали Haier, Indesit и «Бирюса».

RBT строит завод прежде всего под собственные потребности, для продажи холодильников в сети и на маркетплейсах, считает представитель «F+ tech | Марвел». По его мнению, на предприятии будет организована только сборка холодильников из китайских комплектующих: «Собственное производство позволит уйти от таможенных пошлин на бытовую технику, которые в ближайшее время будут увеличиваться, а также позволит экономить на дорогостоящей транспортировке».

В «F+ tech | Марвел» добавили, что Leran — это техника бюджетной категории, «завод будет спроектирован под нее», поэтому маловероятно, что на его мощностях будут производить продукцию более высокого уровня: «Если рассматривать его в качестве площадки для ОЕМ-производства (original equipment manufacturer), то есть сомнения, что мощности будут востребованы. Заказчикам чаще всего нужна техника среднего уровня, а не самого бюджетного».

Тем не менее другие участники рынка проявляют заинтересованность в сборочных мощностях. Так, представитель отечественного производителя бытовой электроники Schaub Lorenz сказал, что компания готова рассмотреть площадку РБТ для контрактного выпуска техники: «Однако все будет зависеть от цены».

По оценке собеседника “Ъ”, инвестиции в завод в Новосибирске могут составлять $30–60 млн (2,8–5,6 млрд руб. по курсу на 21 августа).

Гендиректор «Е.Кампани» (производит технику Vard) Алексей Беляков также подтверждает интерес к контрактной сборке в Новосибирске: «В стоимости холодильников очень высока доля логистики, поэтому расположение фабрики в центре страны может снизить издержки».

Тимофей Корнев