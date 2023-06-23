Техника недружественного быта

На рынке бытовой техники могут начаться активные перестановки. Если в прошлом году на фоне легализации параллельного импорта у потребителей оставалась иллюзия выбора из западных брендов, хотя и выросших в цене, то до конца этого года она может рассеяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Во-первых, на фоне удорожания закупочных цен дистрибуторы, например Holodilnik.ru, начали снижать закупки холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума. Поставлять их из-за сложной логистики становится все менее выгодно, а россияне, которые в прошлом году, опасаясь дефицита, скупали все даже по завышенным ценам, в этом — явно начали экономить.

Другой, возможно, более важный фактор — нарастающее давление на зарубежные бренды со стороны российских властей. Недавно на ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что обсуждает с Минпромторгом запрет на параллельный импорт компьютерного оборудования, в том числе серверов из недружественных стран, а также потребительской электроники Samsung и LG.

Мои собеседники в правительстве говорят, что российские власти «теряют терпение в отношении этих производителей»: их заводы бытовой техники в Калужской и Московской областях заморожены с прошлого года. И хотя российские вендоры, в числе которых, по моим данным, Lex, Kuppersberg, Schaub Lorenz и другие, активно интересовались покупкой этих мощностей, договориться не удалось, поскольку южнокорейские производители не уступают по цене.

На этом фоне запрет на параллельный импорт бытовой техники Samsung и LG мог бы стать логичным рычагом давления к возобновлению производства в стране или продаже мощностей российским вендорам. Сейчас большая их часть производится в Китае или Турции, а локализация позволила бы снизить стоимость логистики и цены, хотя компоненты все равно пришлось бы заказывать из-за рубежа. В то же время ограничивать импорт техники из дружественного Китая власти, очевидно, не намерены.

Так что даже в случае запрета на параллельный импорт бытовой техники из недружественных стран старые и новые отечественные производители вряд ли смогут серьезно развернуться на рынке, который начинает активно падать. Только в марте, по последней оценке ритейлеров, спрос на бытовую технику в России сократился на 30%, а к концу 2023 года продажи могут снизиться еще на 10–30%.

Зато у россиян, притормозивших покупки, будет время освоиться среди обновленных витрин магазинов и выучить незнакомые названия потихоньку выходящих на рынок российских и китайских брендов.