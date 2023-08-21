На Кубани семью погибшего участника СВО лишили жилья из-за долгов по ипотеке

В Краснодарском крае семью погибшего участника спецоперации выселили из квартиры из-за нескольких просрочек по ипотечному кредиту. Защита семьи просит вмешаться в ситуацию органы прокуратуры, сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Александр Валявский.

Супруги из Краснодарского края, имеющие двух несовершеннолетних детей, приобрели квартиру с использованием материнского капитала. Однако из-за финансовых трудностей они допустили просрочку по кредиту. Во время судебных разбирательств мужчину мобилизовали, в этом году он погиб в ходе спецоперации.

Как сообщает адвокат, договор на квартиру был расторгнут без участия мужчины. Он отмечает, что участнику СВО было отказано в приостановлении исполнительного производства, что нарушает законодательство. В итоге торги по реализации заложенного имущества были проведены по не вступившему в силу решению суда. Кроме того, квартира была приобретена с использованием средств маткапитала, что не позволяет выставлять ее на торги.

«Без его участия кредитный договор был расторгнут в судебном порядке. Двоих его несовершеннолетних детей выселили из квартиры, а квартиру продали на торгах по заниженной стоимости»,— сообщил «Ъ-Кубань» Александр Валявский.

Татьяна Ручкина

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