В московском пруду обнаружено тело 11-летней девочки

В Пенягинском пруду в Митинском парке в Москве утонула 11-летняя девочка. Ее тело нашли спасатели. По данным прокуратуры Москвы, ребенок находился у водоема без сопровождения взрослых. Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

По информации ведомства, девочка находилась в парке вместе с 13-летней подругой; она купалась в пруду, «ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно». «На месте находится и. о. Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова»,— говорится в сообщении прокуратуры.