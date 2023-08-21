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Коммерсантъ FM
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В московском пруду обнаружено тело 11-летней девочки

В Пенягинском пруду в Митинском парке в Москве утонула 11-летняя девочка. Ее тело нашли спасатели. По данным прокуратуры Москвы, ребенок находился у водоема без сопровождения взрослых. Тушинская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

По информации ведомства, девочка находилась в парке вместе с 13-летней подругой; она купалась в пруду, «ушла под воду и не смогла выплыть самостоятельно». «На месте находится и. о. Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова»,— говорится в сообщении прокуратуры.

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