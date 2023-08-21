Гараж за всю зарплату

В Новосибирске начался суд над гражданином Таджикистана Косимджоном Ходжибоевым, который обвиняется в поджоге автопарка своих бывших работодателей. Недовольный размером зарплаты и условиями труда, он, по версии следствия, облил бензином и поджог Bentley Bentayga стоимостью свыше 16 млн руб., после чего огонь перекинулся еще на девять иномарок премиум-класса. Пожар уничтожил восемь автомобилей, две машины сильно обгорели, ущерб составил более 120 млн руб. Выдвинутые против него обвинения подсудимый отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Косимджон Ходжибоев

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Косимджон Ходжибоев

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Заельцовский районный суд Новосибирска в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела 34-летнего Косимджона Ходжибоева, который обвиняется по ст. 167 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества) и ст. 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в региональном управлении судебного департамента.

В ночь на 9 февраля 2023 года произошел сильный пожар в престижном коттеджном поселке, расположенном в Заельцовском бору. Горел гараж на первом этаже трехэтажного особняка, в котором, согласно материалам дела, проживает новосибирский бизнесмен и его семья. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 2:28 ночи, полностью ликвидировать пожар удалось в 4:35 утра.

Огонь уничтожил восемь машин: Bentley Bentaygа стоимостью 16,2 млн руб., Bentley Continental (17,3 млн руб.), два Mercedes-Benz AMG (16,4 млн руб. каждый), Lexus LX (5,8 млн руб.), Toyota Land Cruiser-300 (9,2 млн руб.), BMW X5 (13,6 млн руб.), Dodge Ram (8,4 млн руб.), еще две иномарки — Porsche 911 и Mercedes-Benz — сильно обгорели.

Автомобили, указывается в материалах следствия, принадлежали фирме бизнесмена и членам его семьи. В огне сгорели дорогостоящие вещи в салонах машин, в частности женская сумочка Victoria Beckham за 100 тыс. руб., очки Chanel. Кроме того, пожар повредил технические коммуникации дома. Два человека, которые в этот момент были в особняке, не пострадали.

Правоохранительные органы установили, что это был поджог. Его, считает обвинение, из мести устроил гражданин Таджикистана Косимджон Ходжибоев, который трудился по устной договоренности разнорабочим в домовладении. Рабочего, указывается в деле, якобы не устраивали условия труда и низкая зарплата. В материалах следствия говорится, что жалование рабочего составляло около 50 тыс. руб. в месяц. Косимджон Ходжибоев подготовил маску, перчатки, заранее взял пульт управления подъемными воротами гаража. Глубокой ночью он разлил бензин по кузову, салону и багажнику одной из самых дорогих машин в автопарке — Bentley Bentayga, поджог, после чего сел на хозяйский велосипед и уехал. Огонь, охвативший иномарку, перекинулся на другие автомобили. Следствие оценило ущерб в 123 млн руб. Подозреваемого задержали и поместили в СИЗО.

Сегодня по делу состоялось первое заседание. Выслушав речь прокурора, подсудимый заявил о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям.

На следствии таджикистанец утверждал, что у него есть алиби на время пожара.

Как рассказал «Ъ» гособвинитель Артур Баянов, участники процесса установили порядок исследования доказательств. Сначала будут допрошены потерпевшие и свидетели, затем — оглашены письменные материалы дела. Очередное заседание назначено на 28 августа.

Константин Воронов, Новосибирск