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Коммерсантъ FM
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МИД Великобритании запретил использование термина «враждебное государство»

Министерство иностранных дел Великобритании потребовало, чтобы выражение «враждебное государство» не использовалось в правительственных документах и при внутреннем общении по электронной почте или в мессенджерах между чиновниками, министрами и советниками. Как сообщает The Times, один из чиновников обратился в МИД за объяснением причин, и там ему ответили: «По своей сути государства не враждебны, просто они совершают враждебные действия».

The Times отмечает, что запрет, по-видимому, является попыткой улучшить отношения с Китаем. Однако британское правительство уже не называет «враждебным государством» ни Россию, ни Северную Корею, ни Иран. Выражение исчезло из правительственных документов, включая обзоры внешней и оборонной политики. Те документы, в которых оно прежде встречалось, были отредактированы. Вместо запрещенного термина там появилось выражение «враждебные силы», а слова «действия враждебного государства» заменили на «государственные угрозы». По мнению самих чиновников, указывает The Times, эти изменения «абсурдны» и «немало позабавило членов правительства».

The Times также получила пояснения по поводу этой ситуации от МИД Великобритании, где сказали, что рекомендовали не использовать выражение «враждебное государство», поскольку оно юридически неоднозначно. А выражение «враждебные силы», по мнению МИДа, дает правительству более прочные «юридические основания». По словам представителей министерства, новые термины согласованы всеми правительственными структурами и широко используются союзниками Великобритании.

Алена Миклашевская

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