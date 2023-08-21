Умер актер театра «Эрмитаж» Алексей Шулин

Ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» Алексей Шулин умер в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Об этом художественный руководитель театра Михаил Левитин сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко / ТАСС Фото: Елена Никитченко / ТАСС

«Его не стало вчера поздно вечером, он умер после тяжелой болезни, с которой очень мужественно боролся несколько лет»,— сказал Михаил Левитин.

Прощание с актером состоится 23 августа. Место не уточняется.

Алексей Шулин родился 13 декабря 1967 года. В 1991 году он окончил Горьковское театральное училище. В 2006 году получил почетное звание Заслуженного артиста России. В театре «Эрмитаж» актер служил с 2007 года. Среди его ролей — Карло Гольдони в постановке «Карло — честный авантюрист», граф Кент в «Лире короле», Генри Сент-Джон в «Стакане воды».