Зарубежные СМИ: Можно ли говорить о закате экономического бума Китая?

Рост экономики КНР резко замедлился и может превратиться в затяжную стагнацию, подобную той, с которой в 90-е столкнулась Япония, предупреждают аналитики, опрошенные The Wall Street Journal. Вместе с тем 21 августа китайский Центробанк снизил процентную ставку по кредитам на 10 базисных пунктов. Этот показатель рассчитывается для так называемых первоклассных заемщиков. Как отмечают мировые СМИ, инвесторы оценили такое решение властей как довольно слабое и недостаточное для стимулирования экономики. «Голубые фишки» сразу же стали терять в цене. Падение наблюдается и в целом на азиатском рынке акций. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Инвесторы надеялись на возвращение Пекина к масштабным бюджетным расходам, как это происходило прежде. Такая стратегия стимулировала экономику, но теперь, кажется, Китай не планирует увеличивать объемы заимствования, пишет Reuters. Индекс MSCI, отслеживающий акции компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, упал до нового годового минимума.

CNN отмечает, что Китай столкнулся с целым клубком проблем: от нарастающего жилищного кризиса до усиления дефляционного давления. Кроме того, уровень безработицы среди молодежи настолько высок, что китайское правительство приостановило публикацию официальных данных по рынку труда.

Издание The Wall Street Journal констатировало: 40-летний экономический бум в Китае завершился. На протяжении десятилетий КНР развивал свою экономику, инвестируя в заводы, дороги и небоскребы. Это позволило вытащить страну из бедности и превратить ее в мировой гигант экспорта. За эти четыре десятилетия, по данным Всемирного банка, КНР увеличил доход на душу населения в 25 раз, за порог нищеты вышли более 800 млн китайцев — это дало сокращение мирового уровня бедности на 70%.

Из страны, измученной голодом, Китай превратился во вторую по величине экономику планеты. Но сейчас эта модель себя исчерпала, заключает издание. И добавляет, что так или иначе в условиях слабых частных инвестиций и снижения экспорта у властей Китая нет иного выхода, кроме как продолжать кредитовать свои компании и запускать большие стройки, чтобы стимулировать экономику.

Параллельно правительство удвоило государственное вмешательство в производственный сектор. В частности это касается полупроводников, электромобилей и искусственного интеллекта. Что позволит Китаю стать еще более крупной промышленной державой, однако этого недостаточно для подъема внутренней экономики, заключает издание.

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