Количество экономических преступлений в Краснодарском крае выросло на 10%

За первые полгода 2023 года в Краснодарском крае сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК) выявили 2075 преступлений экономической направленности, что на 10% больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» рассказал начальник управления ЭБ и ПК ГУ МВД по Кубани Павел Залуцкий.

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«Доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных на территории края сравнительно невысока — 6%, однако следует учесть, что данная категория преступных посягательств в большинстве случаев относится к категории инициативно выявляемых сотрудниками полиции»,— отметил господин Залуцкий.

Он добавил, что в первом полугодии текущего года процент раскрываемости экономических преступлений подразделениями ЭБиПК составил 97,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7,2%.

Наталья Решетняк

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