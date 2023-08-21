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обновлено 12:48

Суд обязал Роскомнадзор разблокировать страницу «ВКонтакте» основателя пермского фонда «Дедморозим»

Основатель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев выиграл суд у РКН, сообщает Properm.ru. Суд обязал Роскомнадзор разблокировать страницу господина Жебелева в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Жебелев подал заявление в суд на РКН по причине бездействия надзорного органа в восстановлении его страницы «ВКонтакте». Представитель Роскомнадзора пояснил, что не имеет технической возможности для разблокировки, и предложил обратить внимание на пользовательское соглашение соцсети. Суд посчитал эти доводы несостоятельными.

В 2022 году страница Дмитрия Жебелева была заблокирована по требованию Генпрокуратуры РФ. Ранее господина Жебелева штрафовали за дискредитацию ВС РФ в соцсетях. Позже он удалил записи, однако доступ к странице не был восстановлен. В июле 2023 года основатель фонда «Дедморозим» подал в суд исковое заявление с требованием разблокировать свою страницу в соцсети.

Фонд «Дедморозим» был основан в 2012 году и занимается помощью для детей-сирот, а также осуществляет сбор денежных средств на лечение детей со смертельно опасными заболеваниями.

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