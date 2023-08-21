Радий Хабиров: «Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов»

Первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников на оперативном совещании в правительстве доложил о ситуации на рынке труда по итогам первого полугодия.

По его словам, республика сегодня достигла самых низких показателей по безработице с 1991 года — уровень общей безработицы составил 2,3% при плановом 4%, уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,72%. В республиканском банке вакансий размещено около 51,5 тыс. свободных рабочих мест.

За полгода неполная занятость уменьшилась на 40% (в июле 2022 года 20 тыс. работников находились под риском увольнения), за июль текущего года этот показатель снизился до 3,8 тыс. человек. По данным Пенсионного фонда, численность принятых на работу на 4,58 тыс. человек превышает количество уволенных.

Юрий Мельников отметил, что рынок труда приобретает признаки трудодефицитного. Для выправления ситуации минтруда приступило к разработке региональной системы мониторинга и прогнозирования кадровой потребности. Предусмотрено анкетирование работодателей, которое должны пройти все организации и предприятия республики, сообщил замминистра.

«Главной проблемой является то, что нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов. На каждом предприятии людей не хватает: по 200 человек не хватает, 2 тыс. не хватает»,— подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

Влада Шипилова

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