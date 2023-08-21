Радий Хабиров раскритиковал руководство минтуризма Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал руководство минтуризма за отсутствие туристов на фестивале «Купец 2.0», прошедший в минувшие выходные в Стерлитамаке. На совещании в правительстве выяснилось, что ведомство не направило туда автобусы с туристами, путешествующими по программе «Башкирское долголетие».

Господин Хабиров предупредил, что, если подобное повторится еще раз, он готов «в один день поменять руководство минтуризма». Он отметил, что ранее ведомство организовало отправку туристов на другое событийное мероприятие — фестиваль «Башкирская лошадь» в Баймакском районе — лишь после его неоднократных просьб.

«Вы на своде (мероприятий) стоите и синхронизируете все события. Вы наперед знаете, где состоятся яркие события. Я за вас должен эту работу делать»,— возмутился глава региона.

Радий Хабиров дал минтуризму недельный срок на то, чтобы разобраться в вопросе отправки туристов на фестивали: определить маршруты, запланировать число автобусов и пассажиров.

Наталья Балыкова

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