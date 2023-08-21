Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило в Telegram полпредство Татарстана в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фред Гринберг / РИА Новости Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны»,— говорится в сообщении полпредства.

Господин Васильев участвовал в Великой отечественной войне с 1943 по 1944 годы. С 1949 года был гендиректором завода «Москвич» и участвовал в создании первых его автомобилей. В 1959-м окончил Московский автомеханический институт. Возглавлял завод КамАЗ с 1969 по 1981 год. Кроме того, возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1984–1988).

Лаура Кеффер