Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Создатель и первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщило в Telegram полпредство Татарстана в Москве.

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

«Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны»,— говорится в сообщении полпредства.

Господин Васильев участвовал в Великой отечественной войне с 1943 по 1944 годы. С 1949 года был гендиректором завода «Москвич» и участвовал в создании первых его автомобилей. В 1959-м окончил Московский автомеханический институт. Возглавлял завод КамАЗ с 1969 по 1981 год. Кроме того, возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР (1984–1988).

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...