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Коммерсантъ FM
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На севере Приангарья эвакуируют жителей из-за поднятия уровня реки Киренга

Семь жителей села Казачинского Казачинско-Ленского района Иркутской области эвакуированы из своих домов в пункты временного размещения из-за поднятия уровня реки Киренга. По сообщению регионального ГУ МЧС России, на середину дня 21 августа уровень реки в селе Казачинском составляет 286 см при критическом уровне 250 см.

«В поселке Улькан уровень реки составляет 426 см при критическом 430 см. На территории района в пяти населенных пунктах подтоплены 53 приусадебных участка, а также 5 домов, в которых проживают 10 человек. Среди семи эвакуированных жителей — пять детей. В районе продолжают дежурить спасательные подразделения. Жителям оказывается адресная помощь»,— уточняет пресс-служба ведомства.

В Казачинско-Ленском районе без автомобильного сообщения остаются два населенных пункта: Нижнемартыново и Тарасово. На подтопленных участках дорог работают лодочные переправы.

Согласно прогнозам, в течение 21 августа на реке Киренге продолжится повышение уровня воды. В районе поселка Улькан до отметок 425–450 см при критической отметке 430 см, в районе села Казачинское до отметок 280–300 см при критической отметке в 250 см. В связи с этим ожидается затопление пониженных участков местности этих населенных пунктов.

Влад Никифоров, Иркутск

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