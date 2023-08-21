«Уфагорсвет» установит пять светофоров в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на установку пяти светофоров с ООО «Уфагорсвет», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен практически по начальной цене, за 11,29 млн руб. Еще два участника аукциона предлагали исполнить контракт за 11,35 млн и 11,4 млн руб.

В течение двух месяцев необходимо установить пять светофоров на улице Злобина, пересечении Краснодонской улицы и Ленина, пересечении Южного проезда и проезда возле лицея №6, улице Авроры и Коммунистической улице, а также провести настройку оборудования. Светофоры должны быть светодиодными, транспортного и пешеходного типа, у них должно быть табло обратного отсчета времени и устройство звукового сопровождения. Их необходимо разместить на стойках с декоративным элементом в виде куницы.

ООО «Уфагорсвет», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 1992 года. Учредитель — администрация Уфы. Выручка компании в 2022 году составила 439,18 млн руб., чистая прибыль — 818 тыс. руб. В текущем году «Уфагорсвет» заключил 15 госконтрактов на общую сумму 46,89 млн руб.

Майя Иванова

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