В Ставропольском крае произошел пожар на склоне горы Бештау

Пожарным удалось ликвидировать возгорание сухой растительности на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Глава администрации сообщил, что огонь вспыхнул вечером 20 августа. До глубокой ночи огнеборцы продолжали тушить пожар. Сколько конкретно человек и техники было задействовано, не сообщается.

«Напомню на территории Ставропольского края действует особый противопожарный режим. Неосторожное обращение с огнём может привести к катастрофическим последствиям»,— написал Дмитрий Ворошилов.

Утром 21 августа глава города сообщил о повторном возгорании на Бештау. Пожарные уже работают на месте происшествия.

ГУ МЧС Ставропольского края пока не комментирует ситуацию.

Анастасия Назарова