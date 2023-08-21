Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставропольском крае произошел пожар на склоне горы Бештау

Пожарным удалось ликвидировать возгорание сухой растительности на склоне горы Бештау в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.

Глава администрации сообщил, что огонь вспыхнул вечером 20 августа. До глубокой ночи огнеборцы продолжали тушить пожар. Сколько конкретно человек и техники было задействовано, не сообщается.

«Напомню на территории Ставропольского края действует особый противопожарный режим. Неосторожное обращение с огнём может привести к катастрофическим последствиям»,— написал Дмитрий Ворошилов.

Утром 21 августа глава города сообщил о повторном возгорании на Бештау. Пожарные уже работают на месте происшествия.

ГУ МЧС Ставропольского края пока не комментирует ситуацию.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...