В Приморье уволен глава предприятия, отвечающего за состояние дорог

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил об увольнении за плохую работу директора «Примавтодора» Алексея Ширшова. Ранее, 7 августа, пресс-служба правительства региона сообщила об увольнении директоров филиалов «Надеждинский» и «Хасанский» «Примавтодора». Глава региона раскритиковал дорожников за плохое содержание «хасанской» трассы, которая «принимает на себя весь поток туристов».

«Мы регулярно получаем жалобы от населения на состояние региональных дорог. И это при том, что правительство края усилило Примавтодор новой техникой, увеличило экономическую поддержку. Однако управление компанией, силами и средствами налажено неудовлетворительно, нет четкой координации и стратегии»,— написал глава региона.

Врио главы предприятия назначен Николай Зайцев, ранее занимавший должность первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

АО «Примавтодор» является коммерческой организацией, 100 % акций которой принадлежат Приморскому краю. Количество работающих — 2832 человека. Основным видом деятельности компании является обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Алексей Чернышев, Владивосток