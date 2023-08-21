Пирамиду вернули на новое рассмотрение

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил приговор Чертановского райсуда, вынесенный по делу создателей финансовой пирамиды Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Обжаловали его и прокуратура, и несколько десятков потерпевших, в общей сложности лишившихся более 290 млн руб. Отметим, что именно представитель надзорного ведомства в ходе прений настоял на переквалификации деяния обвиняемых с мошенничества на гораздо менее тяжкую организацию незаконной деятельности по привлечению денежных средств. Благодаря этому подсудимые вместо грозивших им десяти лет получили по два года и восемь месяцев, которые на момент вынесения приговора уже практически отсидели в СИЗО.

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Первая апелляционная жалоба на приговор, вынесенный 25 ноября 2022 года Чертановским райсудом столицы соучредителям ООО «Шумаков и партнеры» Денису Шумакову и Георгию Ганцу, была подана уже через пять дней после оглашения судебного решения. На следующий день апелляционное представление подала прокуратура. Затем приговор обжаловали еще несколько десятков потерпевших (всего их в деле более ста).

По данным “Ъ”, в Мосгорсуде прокуратура настаивала на отмене приговора, ссылаясь лишь на не устроивший ее срок наказания: вместо запрошенных для каждого из подсудимых трех с половиной лет те получили по два года и восемь месяцев лишения свободы. Потерпевшие же полагали, что столь мягкое наказание создателям финансовой пирамиды оказалось возможным исключительно из-за того, что представитель надзорного органа, на протяжении процесса не выражавший сомнений в том, что обвиняемые совершили именно особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии), уже во время прений неожиданно попросил переквалифицировать их деяние на куда менее тяжкую ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств физических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной предпринимательской деятельности).

Сами пострадавшие полагают, что стали жертвой именно мошенничества. Например, как утверждал один из них, латвийская фирма, на счет которой вносились его деньги, по указанному адресу не значится и вообще вряд ли существует: ее печать оказалась липовой.

Рассмотрев жалобы и прокурорское представление, апелляционная инстанция пришла к выводу, что при вынесении приговора Чертановским райсудом были допущены нарушения норм не только уголовно-процессуального (УПК РФ), но и уголовного (УК РФ) законодательства. Последнее, видимо, касается как раз необоснованной переквалификации изначально вмененного в вину подсудимым Ганцу и Шумакову мошенничества.

В итоге приговор Мосгорсуд отменил, направив дело на новое рассмотрение в тот же Чертановский суд. Отметим, что в случае вступления решения суда первой инстанции в законную силу фигурантов из-под стражи должны были освободить уже в декабре 2022 года, поскольку с учетом пересчета сроков по формуле «день в СИЗО — полтора дня колонии» назначенное им наказание к этому времени они уже отбыли бы.

Как уже рассказывал “Ъ”, активную деятельность ООО «Шумаков и партнеры», арендовавшее офис в башне «Империя» в «Москва-Сити», развернуло весной 2017 года. Получив в свое распоряжение клиентские базы различных организаций, включая несколько крупных российских банков, менеджеры начали методично обзванивать потенциальных инвесторов. Им они предлагали вложить имеющиеся деньги в «проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США», обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. При этом соответствующей лицензии Центробанка у ООО не было, а его руководители уверяли вкладчиков, что она им просто не нужна, поскольку их деятельность проходит не на территории России, а в экономическом пространстве США.

Впрочем, необходимого договора с американской брокерской компанией следователям у господ Шумакова и Ганца обнаружить тоже не удалось.

После того как клиенты вносили деньги, с ними заключались договоры доверительного управления. Чтобы показать, что инвестиции работают, инвесторам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, например по покупке-продаже ценных бумаг.

Однако в итоге большинство доверивших свои деньги ООО «Шумаков и партнеры» не только не получили обещанных им процентов в валюте, но даже свои деньги вернуть не смогли. Фигурирующие в деле в качестве пострадавших от деятельности этой финансовой пирамиды внесли туда от $20 тыс. до $800 тыс. Общая сумма нанесенного клиентам этого ООО ущерба, как следует из приговора Чертановского райсуда столицы, составила более 291 млн руб.

Олег Рубникович