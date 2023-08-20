Умер один из основателей Adobe Джон Уорнок

Разработчик программного обеспечения компания Adobe сообщила, что один из ее основателей Джон Уорнок умер в субботу, 19 августа, в возрасте 82 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Larry Downing/File Photo, Reuters Фото: Larry Downing/File Photo, Reuters

Господин Уорнок основал Adobe в 1982 году вместе с Чарльзом Гешке, с которым они до этого вместе работали в Xerox. Первым продуктом новой компании стал язык описания страниц PostScript, который используется до сих пор при печати текстовых документов и изображений на персональных компьютерах. Кроме того, он стал автором программы Adobe Illustrator и создателем формата файлов PDF.

Господин Уорнок в первые два года работы в Adobe занимал должность президента компании, после чего стал ее генеральным директором и председателем правления. Последнюю должность он делил с господином Гешке. В 2000 году Джон Уорнок подал в отставку с поста гендиректора компании, однако оставался председателем правления до 2017 года. Уйдя и с этого поста, господин Уорнок вошел в совет директоров Adobe.

Джон Уорнок был удостоен множества наград за свой вклад в развитие науки и технические достижения. Так, он был награжден Национальной медалью за технологии и инновации президентом Бараком Обамой, медалью за достижения Американской ассоциации электроники и Премией Маркони за вклад в развитие информатики и коммуникаций.

Кирилл Сарханянц