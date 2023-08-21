Подсанкционные дивиденды

Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев 2023 года продемонстрировал высокий показатель чистой прибыли в 28,4 млрд рублей, что позволяет инвесторам рассчитывать на хорошие дивиденды. Кредитная организация уже не первый год планомерно наращивает прибыль: по прогнозам аналитиков, к концу года она может составить более 50 млрд рублей. Однако эксперты замечают, что попадание в феврале в санкционные списки скажется на изменении структуры выручки и будет зависеть от способности менеджмента развивать новые направления бизнеса. При этом изменение состава наблюдательного состава директоров запланировано уже на сентябрьской повестке собрания акционеров.
Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев 2023 года продемонстрировал высокий показатель чистой прибыли в 28,4 млрд рублей
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Банк «Санкт-Петербург» отчитался о доходах за полугодие 2023 года по МСФО. Согласно сообщению, чистая прибыль финорганизации составила 28,4 млрд рублей, в том числе по итогам второго квартала — 13,7 млрд. Выручка — 36,6 млрд рублей, в том числе за первые три месяца — 15,9 млрд. Чистый процентный доход — 22,1 млрд рублей за шесть месяцев.
Большую часть кредитного портфеля формирует корпоративный сектор (73,7%), остальное — доля частных клиентов. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 2,2%, до 424,2 млрд рублей. Розничный — на 7,3%, до 149 млрд рублей, в том числе ипотечные кредиты выросли на 10,3%. Средства клиентов на 30 июня составили 579,5 млрд рублей, сократившись с начала года на 9,6%. При этом 59,1% из всех имеющихся у банка средств клиентов приходится на средства физлиц, 40,9% — на средства корпоративных клиентов.
По итогам заседания совета директоров банка «Санкт-Петербург» было принято решение рекомендовать выплату дивидендов в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную акцию по итогам полугодия. Внеочередное собрание акционеров банка пройдет заочно 26 сентября. Основные акционеры банка, по данным на 2021 год,— его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (владел 26,82% голосов). Европейский банк реконструкции и развития владел 5,08% голосующих акций, группа East Capital — 3,84%. После 2021 года информация об акционерах, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», не раскрывалась.
Стоит отметить, что на повестке внеочередного собрания акционеров также стоит изменение состава наблюдательного совета банка. Кто из участников выйдет из состава — в кредитной организации «Ъ-СПб» не раскрыли. В апреле 2023 года акционеры уже утверждали новый состав, но также официально его участников не называли. По данным «Интерфакса», свои полномочия сложили три независимых директора: Томас Верасто, Ольга Высоцкая и Алексей Германович.
Банк «Санкт-Петербург» планомерно наращивает чистую прибыль. В 2021 году по МСФО она выросла в 1,7 раза, до 18,1 млрд рублей. В 2022 году — в 2,6 раза, до 47,5 млрд рублей. По предположению начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрия Маркова, за текущий год кредитная организация может достичь чистой прибыли более 50 млрд рублей. «Банк имеет сильную бизнес-модель и довольно консервативный подход к бизнесу, является лидирующим банком в своем регионе. По итогам года чистая прибыль может составить около 50 млрд рублей. Банк соблюдает дивидендную политику в выплате 20% прибыли от МСФО. При этом за шесть месяцев текущего года решено выплатить до 30% прибыли. Вероятно, и за второе полугодие мы увидим такую же пропорцию в распределении прибыли на дивиденды. Тогда дивиденды могут составить еще примерно 14,5 рубля за второе полугодие. Итого годовая выплата может достичь 33,58 рубля, что даст 11,7% дивидендной доходности. При этом справедливую цену банка можно оценить на уровне собственного капитала на акцию — 327,6 рубля. Потенциал роста составляет 14%»,— комментирует аналитик.
Доходность бумаг по итогам года более 11% прогнозирует и аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. «Бизнес банка высокоэффективен и имеет хорошую маржинальность, банк регулярно выплачивает дивиденды. Это качественный актив в портфелях инвесторов. Возможно, банк мог бы даже увеличить процент чистой прибыли на дивиденды с учетом имеющегося "излишнего" капитала»,— отмечает господин Раманинов.
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман добавляет, что рост цен на акции и позитивная реакция рынка на дивидендные новости подчеркивают интерес инвесторов, однако долгосрочное сохранение данной премии вызывает определенные сомнения. «Увеличение доли проблемной задолженности требует внимания, но уровень покрытия резервами остается высоким. В будущем ожидается возвращение к нормализованной рентабельности капитала в диапазоне 15–18% (сейчас она на уровне 34%)»,— обращает внимание эксперт.
В феврале 2023 года кредитная организация попала под санкции ряд стран Запада, в том числе под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США, что предполагает максимальные ограничения. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежало менеджменту банка, в свободном обращении было свыше 36% ценных бумаг.
Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, считает, что позднее попадание банка под блокирующие санкции США обеспечило ему повышенный спрос со стороны клиентов, включая операции в иностранной валюте. «Однако попадание в список SDN повлияет на развитие банка на ближайшие 12 месяцев, что может потребовать изменений структуры выручки и стабильности операционного дохода в зависимости от способности менеджмента развивать новые направления бизнеса»,— подытожил эксперт.
Как уже сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 30.05.2023), подвижки в структуре уже начались в мае. Банк «Санкт-Петербург» продал занимавшуюся доверительным управлением активами компанию «БСПБ Капитал».