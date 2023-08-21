Подсанкционные дивиденды

Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев 2023 года продемонстрировал высокий показатель чистой прибыли в 28,4 млрд рублей, что позволяет инвесторам рассчитывать на хорошие дивиденды. Кредитная организация уже не первый год планомерно наращивает прибыль: по прогнозам аналитиков, к концу года она может составить более 50 млрд рублей. Однако эксперты замечают, что попадание в феврале в санкционные списки скажется на изменении структуры выручки и будет зависеть от способности менеджмента развивать новые направления бизнеса. При этом изменение состава наблюдательного состава директоров запланировано уже на сентябрьской повестке собрания акционеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев 2023 года продемонстрировал высокий показатель чистой прибыли в 28,4 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Банк «Санкт-Петербург» по итогам шести месяцев 2023 года продемонстрировал высокий показатель чистой прибыли в 28,4 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Банк «Санкт-Петербург» отчитался о доходах за полугодие 2023 года по МСФО. Согласно сообщению, чистая прибыль финорганизации составила 28,4 млрд рублей, в том числе по итогам второго квартала — 13,7 млрд. Выручка — 36,6 млрд рублей, в том числе за первые три месяца — 15,9 млрд. Чистый процентный доход — 22,1 млрд рублей за шесть месяцев.

Большую часть кредитного портфеля формирует корпоративный сектор (73,7%), остальное — доля частных клиентов. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 2,2%, до 424,2 млрд рублей. Розничный — на 7,3%, до 149 млрд рублей, в том числе ипотечные кредиты выросли на 10,3%. Средства клиентов на 30 июня составили 579,5 млрд рублей, сократившись с начала года на 9,6%. При этом 59,1% из всех имеющихся у банка средств клиентов приходится на средства физлиц, 40,9% — на средства корпоративных клиентов.

По итогам заседания совета директоров банка «Санкт-Петербург» было принято решение рекомендовать выплату дивидендов в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную акцию по итогам полугодия. Внеочередное собрание акционеров банка пройдет заочно 26 сентября. Основные акционеры банка, по данным на 2021 год,— его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (владел 26,82% голосов). Европейский банк реконструкции и развития владел 5,08% голосующих акций, группа East Capital — 3,84%. После 2021 года информация об акционерах, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», не раскрывалась.

Стоит отметить, что на повестке внеочередного собрания акционеров также стоит изменение состава наблюдательного совета банка. Кто из участников выйдет из состава — в кредитной организации «Ъ-СПб» не раскрыли. В апреле 2023 года акционеры уже утверждали новый состав, но также официально его участников не называли. По данным «Интерфакса», свои полномочия сложили три независимых директора: Томас Верасто, Ольга Высоцкая и Алексей Германович.

Банк «Санкт-Петербург» планомерно наращивает чистую прибыль. В 2021 году по МСФО она выросла в 1,7 раза, до 18,1 млрд рублей. В 2022 году — в 2,6 раза, до 47,5 млрд рублей. По предположению начальника отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрия Маркова, за текущий год кредитная организация может достичь чистой прибыли более 50 млрд рублей. «Банк имеет сильную бизнес-модель и довольно консервативный подход к бизнесу, является лидирующим банком в своем регионе. По итогам года чистая прибыль может составить около 50 млрд рублей. Банк соблюдает дивидендную политику в выплате 20% прибыли от МСФО. При этом за шесть месяцев текущего года решено выплатить до 30% прибыли. Вероятно, и за второе полугодие мы увидим такую же пропорцию в распределении прибыли на дивиденды. Тогда дивиденды могут составить еще примерно 14,5 рубля за второе полугодие. Итого годовая выплата может достичь 33,58 рубля, что даст 11,7% дивидендной доходности. При этом справедливую цену банка можно оценить на уровне собственного капитала на акцию — 327,6 рубля. Потенциал роста составляет 14%»,— комментирует аналитик.

Доходность бумаг по итогам года более 11% прогнозирует и аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. «Бизнес банка высокоэффективен и имеет хорошую маржинальность, банк регулярно выплачивает дивиденды. Это качественный актив в портфелях инвесторов. Возможно, банк мог бы даже увеличить процент чистой прибыли на дивиденды с учетом имеющегося "излишнего" капитала»,— отмечает господин Раманинов.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман добавляет, что рост цен на акции и позитивная реакция рынка на дивидендные новости подчеркивают интерес инвесторов, однако долгосрочное сохранение данной премии вызывает определенные сомнения. «Увеличение доли проблемной задолженности требует внимания, но уровень покрытия резервами остается высоким. В будущем ожидается возвращение к нормализованной рентабельности капитала в диапазоне 15–18% (сейчас она на уровне 34%)»,— обращает внимание эксперт.

В феврале 2023 года кредитная организация попала под санкции ряд стран Запада, в том числе под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США, что предполагает максимальные ограничения. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежало менеджменту банка, в свободном обращении было свыше 36% ценных бумаг.

Денис Перепелица, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова, считает, что позднее попадание банка под блокирующие санкции США обеспечило ему повышенный спрос со стороны клиентов, включая операции в иностранной валюте. «Однако попадание в список SDN повлияет на развитие банка на ближайшие 12 месяцев, что может потребовать изменений структуры выручки и стабильности операционного дохода в зависимости от способности менеджмента развивать новые направления бизнеса»,— подытожил эксперт.

Как уже сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 30.05.2023), подвижки в структуре уже начались в мае. Банк «Санкт-Петербург» продал занимавшуюся доверительным управлением активами компанию «БСПБ Капитал».

Алла Михеенко