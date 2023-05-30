Банк «Санкт-Петербург» отказался от управления активами

Банк «Санкт-Петербург» продал занимавшуюся доверительным управлением активами компанию «БСПБ Капитал». Покупателем этого бизнеса выступил банк «Александровский», принадлежащий Евгению Лотвинову и Игорю Лейтису. Участники рынка считают, что избавиться от «БСПБ Капитал» кредитную организацию могли вынудить санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В феврале этого года банк «Санкт-Петербург» был внесен в черный список США (SDN-лист), что предполагает запрет на проведение операций с американскими контрагентами и долларовых транзакций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В феврале этого года банк «Санкт-Петербург» был внесен в черный список США (SDN-лист), что предполагает запрет на проведение операций с американскими контрагентами и долларовых транзакций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что банк «Санкт-Петербург» продал управляющую компанию «БСПБ Капитал», стало известно из данных ЕГРЮЛ. Ее новым владельцем стал банк «Александровский», который продолжит развивать этот бизнес под брендом «А-Капитал». «БСПБ Капитал» оказывал услуги доверительного управления, инвестиционного консультирования, формирования закрытых паевых инвестиционных фондов. По данным «Эксперт РА», на конец 2021 года компания занимала 34-е место в России по объему активов под управлением, который оценивался в 17,8 млрд рублей.

В банке «Санкт-Петербург» сообщили «Ъ-СПб», что сделка по продаже «БСПБ Капитал» началась еще в 2022 году, но ее причин не уточнили. Все обязательства компании перед клиентами в рамках заключенных договоров будут сохранены, добавил представитель кредитной организации. Председатель правления банка «Александровский» Евгений Лотвинов отказался от комментариев, предложив обратиться в пресс-службу. Там «Ъ-СПб» пояснили, что новое направление представляет интерес в рамках стратегии расширения бизнеса. Сумму и условия сделки стороны не раскрывают, эксперты затруднились ее оценить.

«Александровский» — универсальный банк со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. На начало мая его активы составляли 16,9 млрд рублей. Чистая прибыль банка по итогам четырех месяцев 2023 года — 198 млн рублей. Основными акционерами «Александровского» являются бывший топ-менеджер банка БФА Евгений Лотвинов и совладелец холдинга «Адамант» Игорь Лейтис, указано на его сайте.

Источники «Ъ-СПб» на банковском рынке считают, что продажа управляющей компании может быть связана с санкционными рисками. В феврале текущего года банк «Санкт-Петербург» был внесен в черный список США (SDN-лист), что предполагает запрет на проведение операций с американскими контрагентами и долларовых транзакций. Кроме того, кредитная организация попала под санкции Великобритании. Причиной продажи «БСПБ Капитал» могли стать санкционные ограничения, соглашается директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Но сделка может быть технической, поскольку «Александровский» является дружественным банку «Санкт-Петербург», допускает источник «Ъ-СПб» в банковской отрасли.

Санкции США и Великобритании распространяются на компании, которые принадлежат подсанкционным лицам или контролируются ими, напоминает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Когда «БСПБ Капитал» находился в собственности банка «Санкт-Петербург», то де-факто был санкционно токсичным и сталкивался с ограничениями, уточняет юрист. Речь могла идти о невозможности взаимодействия компании с западными партнерами, включая получение денежных средств и приобретение финансовых активов, поэтому текущая корпоративная трансформация объяснима, полагает господин Именнов.

Бизнес в сфере доверительного управления может быть интересен региональным банкам, но только если приобретается с портфелем качественных инвесторов и профессиональной командой, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом развивать такой бизнес с нуля небольшим региональным банкам очень сложно, так как крупные инвесторы предпочитают выбирать для управления своими активами крупные и надежные финансовые организации, отмечает аналитик.

Выручка от услуг доверительного управления российских компаний по итогам 2022 года сократилась на 6,6%, до 62,1 млрд рублей. Это связано с волатильностью на финансовых рынках, а также блокировкой иностранных ценных бумаг управляющих компаний и их клиентов на счетах НРД в Euroclear. При этом чистая прибыль участников выросла на 70% и составила 35 млрд рублей. В этой сфере всегда есть потенциал для развития, поскольку участники рынка могут зарабатывать на падающих фондовых рынках и изменениях курсов валют, резюмирует господин Чернов.

Константин Куркин