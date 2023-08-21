«Спартаку» не хватило отрезков

Пятый тур чемпионата России по футболу увенчал увлекательный матч двух отечественных грандов. «Спартак» в нем выдал несколько классных отрезков, но все же уступил на своем поле — 1:3 — «Зениту», который, переживая эти отрезки, обретал все-таки чемпионскую убедительность.

Градус завода в этом матче был, разумеется, докручен до предельных значений, а живым его воплощением следовало считать спартаковского тренера Гильермо Абаскаля, мечущегося по технической зоне, бегущего по ней вперед, к петербургской штрафной вместе со своими игроками, заодно отчаянными взмахами обеих рук поднимающего энергетику то ли игроков, то ли трибун. Какое-то время происходящее на поле ему, видимо, должно было нравиться. «Спартак» и вправду двигался неплохо — вроде бы даже получше, чем «Зенит». И Михаил Игнатов, пальнув в ближний угол, заставил голкипера Михаила Кержакова включаться по полной. Эта активность вполне маскировала заложенные в самом спартаковском составе — слишком явно ориентированном на атаку, с минимумом спецов по действиям оборонительным — мины. Он просто не давал «Зениту» прощупать слабости — петербуржцам было не до них, нужно было в первую очередь заботиться о собственных тылах.

Картинка менялась постепенно. Вот ближе к серединке первого тайма тот, кто переживал за «Спартак», наверняка с огорчением подумал, что прежней наглости в его игре уже нет, а постепенно адаптировавшийся к сопернику «Зенит» уже подолгу застревает на чужой половине. Более того, сам создает моменты — как, например, в ситуации, когда Вячеслав Караваев, теперь центральный защитник, вспомнил о том, что до обновления своей команды нынешним летом был защитником крайним, с куда менее ограниченными полномочиями, и, ловко сместившись в центр, неприятно пробил.

А вот «Зенит» включил и прессинг, причем куда более жесткий, чем тот, которым пользовался поначалу «Спартак». И он быстро принес плоды. Дуглас Сантос слева отобрал мяч у Хесуса Медины, а Ивана Сергеева на линии штрафной в это мгновение не держал никто. Сергеев распорядился пасом партнера идеально, сразу запустив мяч верхом над вратарем Ильей Свиновым. «Спартак» спасла перекладина.

Однако беда пришла почти сразу же после этого спасения, буквально во время следующего зенитовского наскока, тоже во многом замешанного на цепкости, подборах. Именно с подбора рискнул ударить находившийся в паре десятков метров от ворот Вендел. И был прав. Удар вышел несильным. Кроме того, не исключено, что мяч вообще летел чуть в сторону от ворот. Но на его пути подвернулась нога Георгия Джикии, и этот рикошет Свинов просчитать был не в состоянии.

«Спартак», еще до гола переживший неприятность в виде травмы, полученной на ровном месте Виктором Мозесом, в себя приходил с трудом. Но, по крайней мере, рассыпаться наотрез отказывался и обнаружил в себе силы перед перерывом попробовать надавить. А уже после перерыва он обнаружил в себе достаточно резервов, чтобы прибавить и в креативности — во многом, похоже, благодаря удачным заменам Абаскаля: и Тео Бонгонда, и Наиль Умяров вошли в игру шикарно.

Это был отличный отрезок в исполнении «Спартака». Четверть часа он совмещал шустрость с толковостью, хитростью и даже определенной изысканностью, заплетая сложные паутины из передач и почти всегда украшая их ударом. Ударам, правда, как правило, не хватало точности.

Пятый тур «Динамо»—ЦСКА 2:1 Нгамалё, 46; Смолов, 83 (пен.) — Заболотный, 6. «Балтика»—«Урал» 0:1 Каштанов, 49 (пен.). «Краснодар»—«Локомотив» 1:1 Ахметов, 47 — Антон Миранчук, 90+8. «Сочи»—«Ростов» 4:0 Крамарич, 16, 28; Джорджевич, 28; Медведев, 78. «Факел»—«Пари Нижний Новгород» 2:0 Марков, 75; Долгов, 90+2. Удаление: Александров («Нижний Новгород»), 56 (2 ж. к.). «Спартак»—«Зенит» 1:3 Соболев, 81 (пен.) — Джикия, 32 (автогол); Вендел, 73; Кассьерра, 90+4. «Ахмат»—«Оренбург» 4:0 Тимофеев, 9; Бериша, 24; Ильин, 35; Камилу, 86. Турнирная таблица В Н П М О 1. «Краснодар» 4 1 0 9:2 13 2. «Урал» 4 1 0 8:3 13 3. «Динамо» 3 1 1 11:9 10 4. «Зенит» 3 1 1 10:5 10 5. ЦСКА 3 0 2 12:8 9 6. «Спартак» 3 0 2 12:10 9 7. «Крылья Советов» 2 2 1 12:8 8 8. «Ростов» 2 1 2 7:11 7 9. «Сочи» 2 0 3 8:7 6 10. «Локомотив» 1 3 1 9:9 6 11. «Ахмат» 2 0 3 9:8 6 12. «Рубин» 1 2 2 6:11 5 13. «Нижний Новгород» 1 1 3 2:5 4 14. «Факел» 1 0 4 5:10 3 15. «Балтика» 1 0 4 3:8 3 16. «Оренбург» 0 1 4 3:12 1

Но повторился сценарий первого тайма. В какой-то момент возникло ощущение, что «Спартак», покуражившись, выплеснул из себя все, что хранил в загашнике, что у его надрыва есть довольно четко обозначенные лимиты. А устоявший «Зенит» приосанился, вернул себе чемпионские плотность и рациональность. В конце концов от спартаковского лоска и только что чересчур очевидного превосходства не осталось и следа.

Второй зенитовский гол созрел из таланта двух бразильцев. Клаудинью выдал один из своих фирменных пасов — мягких, но разрезающих, будто опасная бритва кусок масла, всю чужую оборону, а Вендел этот пас здорово обработал и, не напрягаясь, разобрался со Свиновым.

Интригу в матче возродила VAR. Без нее, естественно, невозможно было бы понять, что во время абсолютно рутинной борьбы в штрафной Вильмара Барриоса и Александра Соболева зенитовский хавбек смахнул, пусть, скорее всего, случайно, рукой мяч с груди спартаковского форварда. Арбитр Сергей Карасев эпизод рассмотрел внимательно и пришел к выводу, что без пенальти тут не обойтись. Соболев одиннадцатиметровый не запорол, и «Спартак», оказавшись рядышком с убежавшим было вперед на такое расстояние, что догонять бесполезно, «Зенитом», вновь ожил.

Концовка была грандиозной. «Спартак» без колебаний шел на штурм. «Зенит», отбиваясь, колол его, раскрывшегося, в ответ. Дошло до того, что даже Илья Свинов примерил на себя роль опорника — для решающего натиска никто не был лишним. Однако последнее слово осталось все-таки за «Зенитом». Спартаковцев добил Матео Кассьерра, которому партнеры, удивительным образом сохранившие в жаркое компенсированное время ледяное хладнокровие, обеспечили возможность расстрелять ворота с полудюжины метров.

После этой победы «Зенит», отстававший перед туром от «Спартака» на два балла, обошел его и сравнялся с замыкающим топ-тройку «Динамо». От нежданных лидеров — «Краснодара» и «Урала» — петербуржцев отделяют три очка.

Алексей Доспехов