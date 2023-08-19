Обвиняемый в убийстве девушки в Воронеже мужчина найден без сознания

Полицейские нашли мужчину, который обвиняется в убийстве девушки в Воронеже, без сознания и с ожогами на теле. Его госпитализировали, сейчас ему оказывают медпомощь, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Воронежской области в Telegram.

«Сегодня рано утром обвиняемый Коченков А.В. обнаружен сотрудниками полиции на территории Центрального района города Воронежа в бессознательном состоянии с ожогами тела. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь»,— говорится в заявлении ведомства.

Вечером 2 августа в подъезде многоквартирного дома по улице Лидии Рябцевой в Воронеже 28-летней девушке перерезал горло мужчина, когда она возвращалась с работы домой. Убийца скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи подозревают в убийстве 24-летнего Андрея Коченкова.

Telegram-канал Shot сообщал, что Андрей Коченков знаком с погибшей и девушка ранее отвергла его ухаживания. У жертвы остался восьмилетний ребенок, утверждает Shot.

Эрдни Кагалтынов