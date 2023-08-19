Rheinmetall до конца августа начнет обслуживать танки Leopard на Украине

Концерн Rheinmetall из Германии намерен взять в аренду танковые заводы на Украине для обслуживания и производства танков Leopard. Для этих целей в ФРГ сейчас проходят обучение 12 технических специалистов с Украины и еще столько же приедут позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армин Паппергер

Фото: Alex Kraus / Reuters Армин Паппергер

Фото: Alex Kraus / Reuters

К обслуживанию танков концерн приступит в ближайшие дни. «Мы начнем работу уже в этом месяце»,— сказал глава компании Армин Паппергер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном 19 августа.

Что касается производства Leopard, то сначала нужно решить вопрос с арендой. «Там достаточно хорошо оснащенных танковых заводов с советских времен»,— сказал господин Паппергер. По его словам, после подписания договора аренды будут налажены одна или две линии производства по стандартам НАТО.

В то же время господин Паппергер отметил, что Украине когда-то придется стать независимой в сфере производства вооружений страной. «Запад не может вечно оплачивать все счета, и президент Зеленский согласен с этим»,— добавил глава Rheinmetall.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская