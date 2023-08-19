Боррель сравнил Россию с бензоколонкой

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой». Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о геополитических интересах Китая и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба»,— сказал господин Боррель.

Рассуждая об отношениях ЕС и Китая, он рассказал про небольшие разногласия. «Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов»,— сказал господин Боррель и добавил, что Евросоюз не заинтересован в «поляризации международной системы», в «биполярном мире», поскольку это приведет к появлению двух конкурирующих технологических систем, и будет выбор только между одной или другой.

Говоря о России, господин Боррель высказал мнение, что президент Владимир Путин «жертвует армией и народом, чтобы выжить». Глава европейской дипломатии признал, что ЕС слишком медленно и настороженно оказывал поддержку Украине с начала военной операции РФ. 22 июня Еврокомиссия сообщила, что с 24 февраля 2022 года ЕС выделил Украине €70 млрд, из которых €15 млрд пошли на поставку вооружений, €17 млрд — на поддержку беженцев в странах Европы.

О ситуации на Украине — в тематическом сюжете «Ъ».