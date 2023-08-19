В торгах по продаже бывшего пивзавода Бодалева в Ижевске объявлен победитель

Историческое здание бывшего пивзавода Бодалева на набережной пруда в Ижевске приобрело ООО «Нерудстройторг». Компания стала победителем электронного аукциона, прошедшего накануне на площадке Сбербанк-АСТ. Здание и земельный участок приобретены за 51,7 млн руб. при начальной цене в 29,99 млн руб. Всего в аукционе приняли участие шесть компаний, одна на торги не допущена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

В материалах аукциона не указаны регистрационные данные ООО «Нерудстройторг». В России несколько компаний с таким названием, одна из них зарегистрирована в Ижевске и принадлежит Артуру Абдульменову и Дамиру Хазееву (по 50%), следует из данных «Спарк-Интерфакс». Доходы ООО за 2022 год составили 743 млн руб., чистая прибыль — 3,35 млн руб. В качестве основного вида деятельности компании указана перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Пивоваренный завод на набережной Ижевска был построен сарапульским купцом Иваном Бодалевым в 1872 году. Первые сооружения завода были деревянными. Строительство каменного корпуса началось в 1882 году. В 1917—1924 годах в здании располагалась общественная мельница, а затем цеха городского пивоваренного завода. В 1970-е годы объект отдали под профессионально-техническое училище. В последние годы он не эксплуатировался.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию в установленном законом порядке. В объявлении отмечается, что оно подойдет для административно-делового или коммерческого использования.

Подробнее читайте в материале «Культурное наследие уходит на торги».

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