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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил иноагентами писательницу Горалик и экономиста Илларионова

Министерство юстиции СЕГОДНЯ, 18 августа, внесло в список иностранных агентов семь граждан России. Среди них — писательница Линор Горалик, бывший советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, публицист Андрей Пионтковский.

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Линор Горалик в 2019 году

Линор Горалик в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) со своим советником по экономическим вопросам (2000–2005) Андреем Илларионовым в 2003 году

Президент России Владимир Путин (слева) со своим советником по экономическим вопросам (2000–2005) Андреем Илларионовым в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Кривенко в 2017 году

Сергей Кривенко в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Андрей Пиотковский в 2007 году

Андрей Пиотковский в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

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Линор Горалик в 2019 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) со своим советником по экономическим вопросам (2000–2005) Андреем Илларионовым в 2003 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сергей Кривенко в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Андрей Пиотковский в 2007 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Список также пополнили:

  • Владимир Довданов — зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа;
  • Саргылана Кондакова — якутская антивоенная активистка;
  • Сергей Кривенко — бывший член СПЧ, координатор общественного движения «Гражданин и армия»;
  • Татьяна Сотникова — литературный критик.

По данным Минюста:

  • Линор Горалик выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, а также принимала участие в сборе средств в поддержку Украины;
  • Владимир Довданов принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и действиях ВС. Выступал с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность РФ, проживает за ее пределами;
  • Андрей Илларионов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за пределами РФ;
  • Саргылана Кондакова выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность РФ. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов;
  • Сергей Кривенко выступал против СВО, принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов и иностранных СМИ. Является директором включенной в реестр иностранных агентов организации;
  • Андрей Пионтковский выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за рубежом;
  • Татьяна Сотникова выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовала в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за рубежом.

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