Минюст объявил иноагентами писательницу Горалик и экономиста Илларионова

Министерство юстиции СЕГОДНЯ, 18 августа, внесло в список иностранных агентов семь граждан России. Среди них — писательница Линор Горалик, бывший советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, публицист Андрей Пионтковский.

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Список также пополнили:

Владимир Довданов — зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа;

Саргылана Кондакова — якутская антивоенная активистка;

Сергей Кривенко — бывший член СПЧ, координатор общественного движения «Гражданин и армия»;

Татьяна Сотникова — литературный критик.

По данным Минюста: