Минюст объявил иноагентами писательницу Горалик и экономиста Илларионова

Министерство юстиции СЕГОДНЯ, 18 августа, внесло в список иностранных агентов семь граждан России. Среди них — писательница Линор Горалик, бывший советник президента России Владимира Путина, экономист Андрей Илларионов, публицист Андрей Пионтковский.
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Список также пополнили:
- Владимир Довданов — зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа;
- Саргылана Кондакова — якутская антивоенная активистка;
- Сергей Кривенко — бывший член СПЧ, координатор общественного движения «Гражданин и армия»;
- Татьяна Сотникова — литературный критик.
По данным Минюста:
- Линор Горалик выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также о действиях ВС. Осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений, а также принимала участие в сборе средств в поддержку Украины;
- Владимир Довданов принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов, выступал против СВО. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и действиях ВС. Выступал с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность РФ, проживает за ее пределами;
- Андрей Илларионов принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Проживает за пределами РФ;
- Саргылана Кондакова выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Выступала с призывами к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность РФ. Принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов;
- Сергей Кривенко выступал против СВО, принимал участие в создании информационных материалов иностранных агентов и иностранных СМИ. Является директором включенной в реестр иностранных агентов организации;
- Андрей Пионтковский выступал против СВО, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за рубежом;
- Татьяна Сотникова выступала против СВО, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Участвовала в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов. Проживает за рубежом.