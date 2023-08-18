Danone в России в сентябре переименуют в «Эйч энд Эн»

Молочный производитель Danone в России переименуют в «Эйч энд Эн» с 18 по 24 сентября. Об этом компания сообщила в письме контрагентам. Документ приводят «РИА Новости» и DairyNews.

«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия"... Новое наименование... Акционерное общество "Эйч энд Эн"»,— сказано в письме компании.

При этом реквизиты компании, в том числе ИНН, ОГРН, КПП и банковские данные, не изменятся. Также доверенности, выданные на прежнее название Danone, по-прежнему будут действовать.

Ранее материнская компания Danone объявила о планах сократить присутствие в России. В июле ее долю в российской компании передали во временное управление Росимуществу. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было сделано из-за того, что менеджемент компании «пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Здравствуйте, я ваше пиво».

Олеся Павленко