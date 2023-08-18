Минтранс опубликовал проект поправок в ПДД, запрещающий водителям превышать среднюю скорость

Минтранс опубликовал проект изменений в ПДД, запрещающий водителям превышать среднюю скорость движения. Сам термин средней скорости впервые раскрывается в правилах: «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Напомним, что в 2021 году ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Это было связано с позицией Верховного суда, по мнению которого нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручал ведомствам урегулировать этот пробел законодательно.

Проект необходимых поправок в ПДД был представлен Минтрансом в начале августа на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках регуляторной гильиотины, «Ъ» сообщал об этом. Сейчас документ вывешен уже на общественное обсуждение, которое продлится до 7 сентября. Предполагаемый срок вступления в силу — 1 марта 2024 года. Представители Минтранса заявляли ранее, что после изменений в ПДД будут вносится поправки в КоАП и правила размещения камер на дорогах.

Иван Буранов