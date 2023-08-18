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Коммерсантъ FM
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Казахстан может отказаться от черноморского экспорта нефти из-за атак на Новороссийск

В Казахстане допустили отказ от экспорта нефти по Черному морю

Казахстанская государственная компания «КазТрансОйл» может перенаправить экспорт нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) из Новороссийска «в связи с рисками в Черном море», заявил Reuters заместитель гендиректора компании Эрик Сагиев.

«По Новороссийску нами рассматриваются варианты. Если ситуация в Черном море ухудшится, объемы, которые мы транспортируем в направлении порта Шесхарис (в Новороссийске.— ''Ъ''), будут перенаправлены в порт Усть-Луга»,— сообщил господин Сагиев.

Ранее Новороссийск и в целом Черноморское побережье Кавказа подвергались атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 4 августа в порту Новороссийска вводился временный запрет на движение судов из-за попытки атаки беспилотника ВСУ на новороссийскую военно-морскую базу.

Сейчас казахстанская нефть в основном транспортируется по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума, который соединяет нефтяные месторождения запада страны и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км.

Александр Кислов

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