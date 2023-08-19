Говорят, чемпион ненастоящий

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в перспективе может стать лишь шестикратным. Бразильский гонщик Фелипе Масса уведомил Международную автомобильную федерацию (FIA) о намерении обратиться в суд с требованием признать именно его чемпионом мира 2008 года. То первенство осталось за Хэмилтоном, который в итоговой классификации обошел Массу всего на одно очко. Бразилец требует отменить результаты Гран-при Сингапура-2008, поскольку на его исход повлияли злонамеренные действия руководства команды Renault, что было официально признано FIA. За вычетом сингапурских результатов именно у Массы в итоге окажется больше очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун (слева) признал, что если бы FIA соблюдала собственные правила, чемпионом мира в 2008 году стал бы не Льюис Хэмилтон, а Фелипе Масса (справа)

Фото: Luca Bruno / AP Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун (слева) признал, что если бы FIA соблюдала собственные правила, чемпионом мира в 2008 году стал бы не Льюис Хэмилтон, а Фелипе Масса (справа)

Фото: Luca Bruno / AP

Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса намерен добиваться пересмотра итогов чемпионата мира 2008 года. По его итогам он (Масса тогда выступал за Ferrari) стал вице-чемпионом, уступив победителю первенства Льюису Хэмилтону, гонявшему за McLaren, всего одно очко. Скандальная история, которая лежит в основании претензий Массы, стала достоянием общественности в 2009 году. Тогда выяснилось, что на исход одной из гонок первенства-2008 повлияли злонамеренные действия руководства команды Renault. Один из гонщиков французской «конюшни» — Нельсон Пике-младший — признался (уже после увольнения из Renault), что намеренно врезался в отбойник на Гран-при Сингапура. Инцидент случился на 16-м круге. Пике въехал в стену в таком месте, что появления на трассе машины безопасности избежать было невозможно. Гонщики, пользуясь моментом, бросились в боксы на смену резины и дозаправку (тогда она была разрешена). Был среди них и лидировавший с самого старта Масса. Бразильцу, однако, не повезло: механики слишком рано, не успев убрать заправочный шланг, дали ему сигнал на выезд, он рванул, порвал шланг, остановился в конце пит-лейн, ждал, пока персонал Ferarri до него добежит и шланг отсоединит. В итоге Масса выпал даже из очковой зоны и ничего не заработал в Сингапуре. Зато первый номер Renault Фернандо Алонсо, стартовавший с 15-го места, после вывешивания желтых флагов оказался первым и выиграл гонку. Все потому, что по «удачному» стечению обстоятельств на свой пит-стоп он заехал за пару кругов до подстроенной аварии.

Нельсон Пике-младший заявил, что врезаться в стену в оговоренном заранее месте, чтобы дать Алонсо преимущество, ему приказали босс Renault Флавио Бриаторе и главный инженер команды Пэт Симондс. Проведенное FIA расследование подтвердило слова гонщика, Бриаторе и Симондс были дисквалифицированы. Renault отделалась условным наказанием, а Алонсо не пострадал. Потеря десяти очков в Сингапуре аукнулась Массе на последнем этапе сезона — в Бразилии. Он его выиграл и даже полминуты успел побыть виртуальным чемпионом мира. Но Льюис Хэмилтон практически в последний момент сумел подняться на требовавшееся ему четвертое место и стал чемпионом.

Фелипе Масса рассказал, что уже после того, как заговор вскрылся, он обращался к руководству Ferrari с просьбой опротестовать итоги чемпионата. Консультировался он и со сторонними юристами. Но правила FIA фактически запрещают пересмотр итогов соревнований, после того как они объявлены официальными, так что ничего Масса не добился. Однако весной этого года бывший владелец «Формулы-1» 92-летний Берни Экклстоун в интервью изданию F1 Insider признался, что и он, и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли знали о том, что сделали боссы Renault, еще по ходу сезона 2008 года, но решили ничего не предпринимать, чтобы избежать скандала. Он также отметил, что приложил массу усилий, чтобы убедить Нельсона Пике-старшего (у трехкратного чемпиона мира имелся куда больший вес в гоночном мире, чем у его сына) не предавать случившееся огласке. «Но если бы мы придерживались регламента, то итоги сингапурской гонки следовало бы аннулировать. И тогда чемпионом стал бы не Хэмилтон, а Масса»,— сказал Берни Экклстоун.

Заявление Экклстоуна дало Фелипе Массе основания настаивать на том, что руководство FIA намеренно пошло на нарушение собственных правил. Значит, оно не может ссылаться на регламент, гласящий, что возможность опротестовать результаты соревнования истекает через четырнадцать дней после его завершения, а итоговые результаты начинают считаться незыблемыми за четыре дня до церемонии награждения чемпионов (ежегодное мероприятие, проводимое по завершении чемпионатов под эгидой FIA).

Уже после скандального интервью Берни Экклстоуна Фелипе Масса заявил, что посоветуется с юристами на предмет начала спора с FIA в суде. Как сообщает портал Motorsport.соm, адвокаты Массы направили в адрес президента FIA Мохаммеда бен Сулайема и главы «Формулы-1» Стефано Доменикали претензию, в которой сообщают о несогласии с результатами чемпионата мира 2008 года, отмечают, что действия FIA стоили их клиенту не только титула, но и миллионов евро, не полученных в качестве призовых и бонусов. Спорить с тем, что Масса много потерял, упустив титул, глупо. «Формула-1» в Бразилии безумно популярна, и стань Масса первым со времен Айртона Сенны бразильским чемпионом мира, он был бы куда более обеспеченным человеком, чем сейчас.

Точную сумму ущерба юристы в письме не оценивают, но отмечают, что претензии на миллионы не учитывают морального и репутационного ущерба. В письме сообщается, что у его адресатов есть две недели на ответ, после чего, если он не удовлетворит заявителя, будет подан иск в гражданский суд. Отметим, что согласно регламенту FIA почти все споры должны решаться фактически внутри самой федерации, в собственном арбитражном суде. К ведению Спортивного арбитражного суда отнесены только случаи применения гонщиками допинга. Это, однако, не значит, что нет шансов перенести дело в гражданский суд, например, во Франции — штаб-квартира FIA расположена в Париже.

Добавим, что о намерении Фелипе Массы дать делу официальный ход, не исключено, в FIA знали заранее. Ведь Берни Экклстоун, отвечая на вопрос о своем скандальном интервью, заявил агентству Reuters, что вообще не помнит, что давал его.

Александр Петров