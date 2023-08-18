В Екатеринбургском зоопарке родился «медовый медвежонок» кинжаку

Детеныш кинкажу из семейства енотовых, которых называют «медовыми медведями» родился в Екатеринбургском зоопарке. Детеныш появился еще в конце весны, его назвали Лорд, сейчас его можно увидеть в павильоне «Южный», сообщается на сайте администрации города.

«Сейчас подросший "медвежонок" Лорд вместе с родителями с удовольствием поедает киви, яблоки, бананы и лакомится медом»,– говорится в сообщении.

Кинкажу из семейства енотовых являются ночными животными. Они получили прозвище «медовые медведи» из-за своей любви к сладкому, особенно, меду.

Александр Стародумов

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