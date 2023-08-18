Пермский край намерен выпустить народные облигации для реализации проекта «Зеленое кольцо»

Пермский край планирует выпустить народные облигации на сумму 500 млн руб. в 2024 году. Об этом сегодня в рамках заседания правительства Пермского края сообщила министр финансов Екатерина Тхор.

Она рассказала, что были подготовлены соответствующие поправки в бюджет Пермского края на 2023–2024 годы. По словам госпожи Тхор, вопрос о привлечении средств жителей Пермского края для реализации региональных проектов благоустройства был проработан по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«Такая возможность предусмотрена путем выпуска народных облигаций. Это актуальный инструмент, который позволяет привлекать средства жителей для реализации проектов»,— пояснила министр.

По ее словам, для населения это очень выгодный инструмент, который дает возможность осуществлять сбережения на долгосрочный период два-три года под конкурентную процентную ставку с ежеквартальной выплатой купона. При этом владелец облигаций имеет возможность в любой момент вернуть свои средства по аналогии с накопительным счетом. «Но без потери процентов и кредитных рисков, поскольку эмитентом здесь выступает бюджет Пермского края»,— уточнила она. Облигации можно будет приобрести через систему быстрых платежей в любое время суток по низкой стоимости. По словам госпожи Тхор, облигации номиналом в 1 тыс. руб. сделают возможным привлечение средств широких слоев населения.

По сведениям министра, аналогичный опыт по выпуску облигации есть у Калининграда с 2021 года, в прошлом году выпуск облигаций осуществила Москва. В Пермском крае выпуск облигаций планируется провести в 2024 году. Запланирован выпуск облигаций на сумму 500 млн руб. Средства граждан предлагается направить на проект «Зеленое кольцо», включающий в себя набережную реки Камы от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. Госпожа Тхор уточнила, что общая стоимость работ на этом участке составляет 2 млрд руб., из которых 500 млн будут использованы в виде народных облигаций и еще 1,5 млрд руб. будут выделены из краевого бюджета. Завершение работ по проекту планируется в 2025 году. Поправки в бюджет края будут вынесены на заседание законодательного собрания. Правительство намерено обратиться с просьбой к депутатам рассмотреть законопроект сразу в двух чтениях на сентябрьском заседания заксобрания.