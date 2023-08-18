СМИ: украинцы будут готовы управлять F-16 летом 2024 года

Американские истребители F-16 могут поставить Украине через год, сообщила сегодня, 18 августа, газета The Netherlands Times со ссылкой на свои источники. Это связано в том числе с тем, что украинские пилоты не смогут научиться управлять ими раньше этого времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw/File Photo, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw/File Photo, Reuters

Ранее представитель американского правительства заявил, что США дали Нидерландам и Дании разрешение на передачу Украине истребителей F-16 сразу после того, как украинские летчики научатся управлять этими самолетами.

По словам источников The Netherlands Times в вооруженных силах Нидерландов, первые украинские летчики завершат обучение, скорее всего, летом 2024 года. «F-16 — это сложная система, и для того чтобы научиться хорошо управлять ею, потребуется время»,— заявили в командовании вооруженными силами Нидерландов.

Нидерланды и Дания в составе 11 стран входят в программу обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16. По данным Financial Times, обучать украинских летчиков начнут в августе текущего года.

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