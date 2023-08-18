Глава Краснооктрябрьского района лишился должности из-за продажи озера

Нижегородский областной суд рассмотрел жалобу на приговор главе Краснооктябрьского муниципального округа Ринату Жалялову. В июне его осудили за халатность при продаже муниципального земельного участка с озером и лесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Нижегородской области Фото: правительство Нижегородской области

По фабуле дела, в 2021 году администрация округа прекратила право постоянного бессрочного пользования сельхозкооператива «Чембилей» на 200 га, зачислив этот массив в фонд перераспределения земель. По обращению руководства ООО «Чембилей» чиновники отмежевали из земельного массива участок площадью 46,2 га с озером. Компания купила его без торгов, по праву преимущественного выкупа. Ранее ООО «Чембилей» приобрело на территории коровники бывшего колхоза, но в границах отмежеванного земельного участка никаких строений не было. Поэтому преимущественных прав на его выкуп не имелось, решили следствие и суд. По этому праву Ринат Жалялов подписал договор купли-продажи участка за 1,6 млн руб. при кадастровой стоимости земли свыше 30 млн руб. В результате этой сделки муниципалитет потерял возможность заработать доходы от продажи с аукциона, посчитало обвинение. Признавший свою вину в халатности Ринат Жалялов был оштрафован на 100 тыс. руб.

В апелляционной инстанции его адвокат Игорь Киселев просил отменить приговор Краснооктябрьского райсуда и прекратить уголовное дело, ограничившись судебным штрафом за малозначительность. Защитник считал, что глава не заслужил судимость: всю документацию готовили его подчиненные, и если бы участок с озером не отмежевывали и продали бы «Чембилею» 200 га целиком, то никакого нарушения не было. «В приговоре не указано, какой ущерб и почему должен был возместить мой подзащитный», – подчеркнул адвокат.

Однако областной суд не стал отменять судимость, лишь снизив осужденному сумму штрафа до 90 тыс. руб. из-за несовершеннолетнего ребенка. Наказание по ст. «Халатность» вступило в силу, что исключает дальнейшее нахождение Рината Жалялова в должности главы Краснооктябрьского округа. Новый руководитель округа будет назначен уже после сентябрьских выборов губернатора Нижегородской области, предположил собеседник «Ъ-Приволжье» в областном правительстве.

Владимир Зубарев