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Infiniti показала прототип кроссовера QX80 нового поколения

Компания Infiniti показала прототип кроссовера QX80 нового поколения, продемонстрировав концепт-кар QX Monograph.

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Infiniti QX Monograph

Infiniti QX Monograph

Фото: Infiniti

Infiniti QX Monograph

Infiniti QX Monograph

Фото: Infiniti

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Infiniti QX Monograph

Фото: Infiniti

Infiniti QX Monograph

Фото: Infiniti

Автомобиль получил экстерьер в новой версии фирменного стиля, который подразумевает А-образный рисунок решетки радиатора по мотивам бамбукового леса, светодиодную оптику с «клавишами пианино» и новым трехмерным логотипом Infiniti с подсветкой.

Оснащенный 24-дюймовыми колесами кроссовер окрашен в цвет Akane, символизирующий красный закат, переходящий в темное ночное небо, который сочетается с красной тонировкой стекол и черной крышей. Панорамная крыша получила узор «складки кимоно», отсылающий к японской культуре.

Интерьер Infiniti QX Monograph и технические характеристики концепт-кара не раскрыты. По мотивам прототипа будет сделан серийный Infiniti QX80 нового поколения, премьера которого состоится в ближайшее время.

Максим Вершинин

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