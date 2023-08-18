Минобороны Британии направит $114 млн на укрепление ПВО Украины

Минобороны Великобритании заключило три контракта на сумму $114 млн на закупку средств для укрепления противовоздушной обороны Украины. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны Британии.

В рамках контракта на сумму $72,1 млн, заключенного с норвежской оборонной компанией Kongsberg, будут закуплены средства противодействия беспилотникам.

В рамках двух контрактов будут закуплены средства противовоздушной обороны — системы CORTEX Typhon. Их устанавливают на автомобиле. С помощью этих систем можно будет засекать беспилотники и подавлять их.

Финансирование контрактов будет идти за счет средств международного фонда военной помощи Украине. Всего международный фонд помощи Украине собрал $797 млн от Дании, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов и Великобритании. Кроме того, Великобритания отдельно зарезервировала $2,9 млрд на 2023 год для военной помощи Украине.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина