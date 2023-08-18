Воздушное пространство в районе Внуково закрыто после атаки БПЛА на Москву

Воздушное пространство аэропорта Внуково в Москве закрыто для движения самолетов, сообщили в авиационных службах. Сегодня, 18 августа, в центре города был сбит беспилотник, никто не пострадал.

«Воздушное пространство временно закрыто. Вылеты и прилеты отложены. Часть рейсов перенесена в другие аэропорты»,— рассказал ТАСС представитель авиаслужб.

Согласно данным онлайн-табло, отложены шесть вылетов и восемь прилетов. Из них посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силы ПВО уничтожили беспилотник, его обломки упали в зоне Экспоцентра. Частично обрушилась стена одного из его павильонов на площади 30 кв. м. Перекрыли расположенную рядом Краснопресненскую набережную.

9 августа на подлете к Москве сбили два беспилотника — в районе Домодедово и в районе Минского шоссе, никто не пострадал. Тогда временно закрывали аэропорт Домодедово.

Лаура Кеффер