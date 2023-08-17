Правительство готовит заявку

В Минэкономразвития РФ поддержали идею создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в Удмуртии. Заявку на получение такого статуса для площадки в окрестностях Ижевска власти региона намерены подать до конца 2023 года. ОЭЗ резидентам даст льготный режим налогообложения, а в регион привлечет инвестиции. Эксперты считают, что шансы на одобрение заявки довольно велики, поскольку Удмуртия уже показала, что бизнесу здесь оказывается поддержка и производство постоянно развивается. По их мнению, резидентами могут стать предприятия из оборонной и промышленной отрасли, а также индийские или китайские игроки из автомобилестроения или металлообработки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

В Удмуртии планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) «Ижевск». Министр экономразвития России Максим Решетников на встрече с главой республики Александром Бречаловым поддержал эту идею, сообщает пресс-служба ведомства. Господин Решетников отметил, что «Ижевск» станет 11-й ОЭЗ в ПФО.

«Механизм ОЭЗ позволяет бизнесу воспользоваться льготным режимом налогообложения, развитой инфраструктурой и процедурой свободной таможенной зоны. Для региона это — прямые инвестиции, новые производства, рабочие места и налоги»,— сказал министр.

Александр Бречалов сообщил, что республика в ближайшие месяцы подаст заявку в минэкономразвития. По его словам, для бизнеса это будет льготный режим налогообложения, инфраструктура, процедура свободной таможенной зоны. Регион получит прямые инвестиции, новые производства, рабочие места и налоги.

В июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Удмуртии подписало соглашение с первым резидентом будущей ОЭЗ «Логсервис 21». Компания построит логистический центр площадью 20 тыс. кв. м, инвестиции составят порядка 1,2 млрд руб. Будет создано несколько десятков рабочих мест. Кроме того, в перспективе центр даст дополнительные возможности для логистики региональных предприятий. В настоящее время ведутся переговоры с якорным резидентом ОЭЗ, поставщиками авиационной и автомобильной промышленности, а также судостроителями и производителями имплантов.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов считает, что для создания ОЭЗ в регионе есть хорошие предпосылки. «Не удивляюсь, что минэкономразвития России предварительно одобрило решение создать ОЭЗ. У нас в регионе оказывается большая поддержка предпринимателям. Удмуртия во многих рейтингах по условиям для развития бизнеса занимает лидирующие места. У нас открывается много предприятий, производств. Предприниматели понимают, что их деятельность будет поддерживаться. Развитие моногородов, таких как Сарапул и Глазов, получение ими грантов показали, что их проекты успешно реализуются»,— поделился господин Галиахметов.

Принимать окончательное решение будет минэкономразвития с учетом анализа, а также специфики ОЭЗ в ближайших регионах, продолжает эксперт. «С учетом потребностей нашей экономики, я думаю, что это будет предприятия из оборонной отрасли или машиностроения. В любом случае, предприятия должны будут обеспечивать и кадровый потенциал, и инвестиционные возможности»,— добавил господин Галиахметов.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов также уверен, что шансы Удмуртии на одобрение федеральным центром заявки на создание ОЭЗ довольно велики, несмотря на наличие в России самых различных площадок для привлечения – ОЭЗ, территорий опережающего развития (ТОР), индустриальных парков. Подобный прогноз обусловлен необходимостью обеспечения стабильности и диверсификации экономики как Удмуртии, так и ее столицы в условиях идущей в России трансформации, вызванной западными санкциями, добавил эксперт.

«Выгода самой Удмуртии в появлении в ней ОЭЗ кроется в характере предоставляемых ею льгот, которые влияют на спектр резидентов. Например, в ТОР нет таможенных льгот, тогда как в ОЭЗ они есть. Поэтому ОЭЗ интереснее для иностранных инвесторов, собственно, зачастую они под них и учреждаются. И если в планируемую ОЭЗ в Удмуртии придут индийские или китайские игроки из автомобилестроения или металлообработки, то это даст импульс развитию промышленности региона»,— рассказал господин Хазанов.

В то же время ОЭЗ в Удмуртии может оказаться в более выигрышном положении нежели ее «конкурентки» из Пермского края и Татарстана, говорит Леонид Хазанов. «Все-таки Пермский край более удален от основных логистических маршрутов в Приволжском федеральном округе, Татарстан же уже привычен для инвесторов и новичкам предпочтительнее неосвоенные регионы»,— добавил эксперт.

Декан факультета «Цифровая экономика и массовые коммуникации» МТУСИ Сергей Гатауллин рассказал, что Удмуртия в этом году занимает лидирующие позиции по росту промышленного производства в ПФО, обеспеченного не только заказами ОПК, но и гражданскими отраслями экономики, поэтому создание ОЭЗ выглядит вполне обоснованным. «Резидентами могут быть производители компонентной базы для автомобилестроения, судостроения и авиационной отрасли. С учетом необходимого объема импортозамещения производства в нашей стране, ОЭЗ “Ижевск” маловероятно станет конкурентом ОЭЗ в Татарстане и строящейся ОЭЗ в Пермском крае. Следует помнить, что основная идея создания ОЭЗ заключается в стимулировании выпуска высокотехнологичной продукции высокой степени обработки, не имеющей аналогов, во избежание недобросовестной конкуренции производителей»,— прокомментировал господин Гатауллин.

Татьяна Колегова

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК