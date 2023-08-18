С Греции выдачи нет

Суд в Липецке в третий раз отказал следствию в заочном заключении под стражу бывшего вице-губернатора Ильи Тузова, курировавшего дорожное строительство в регионе. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями при заключении государственных контрактов. Уже почти два года господин Тузов находится за границей: сначала он объяснял невозможность возвращения прекращением авиасообщения европейских стран с Россией, а после — состоянием здоровья после перенесенного COVID-19. В окружении бывшего чиновника считают, что третья попытка его заочного ареста связана с недавним обвинительным приговором экс-подчиненного, оштрафованного за злоупотребления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший липецкий чиновник утверждает, что не может покинуть Грецию

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Бывший липецкий чиновник утверждает, что не может покинуть Грецию

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Советский райсуд Липецка вновь отказал региональному управлению Следственного комитета России (СКР) в заочном заключении под стражу бывшего заместителя главы администрации Ильи Тузова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Господин Тузов, курировавший строительство дорог в Липецкой области в 2019–2021 годах, находится в международном розыске. Как считают в СКР, весной 2020-го замглавы администрации создал условия для победы на аукционе конкретного участника — компании «Руслан-1». Она получила контракт на ремонт региональных автодорог стоимостью более 300 млн руб., хотя ее заявка превышала предложения конкурентов — «Инфинити групп» и СМУ-90 — на 33,5 млн руб. Сумму разницы предложений следствие считает ущербом.

По данным местного управления ФСБ, в октябре 2021 года Илья Тузов покинул территорию Российской Федерации, вылетев в Турцию, и до сих пор не вернулся. Следователь несколько раз вызывал его на допрос и на очное предъявление обвинения. В ответ бывший чиновник объяснял, что не может прилететь в Россию. Сначала он ссылался на ограничение авиасообщения европейских стран с Россией, введенных после начала спецоперации на Украине, а позже — на последствия перенесенного COVID-19. По информации „Ъ“, сам господин Тузов до сих пор утверждает, что он вместе с семьей находится в Греции. Связаться с ним не удалось: по ранее принадлежавшему ему телефону ответил другой человек.

Следствие дважды ходатайствовало о заочном заключении под стражу Ильи Тузова — в марте и июне прошлого года. Защита бывшего чиновника выступала против. Суд отклонял ходатайства ведомства со ссылкой на то, что местонахождение обвиняемого известно, а он сам собирается вернуться. Сторона обвинения, впрочем, отмечала, что адвокат представлял в суд противоречивую информацию о нахождении его доверителя в Турции, Греции или Чехии.

Активизацию работы по уголовному делу господина Тузова источники „Ъ“ в его окружении связывают с недавним приговором, который был вынесен бывшему начальнику регионального управления дорог и транспорта Валентину Малахову. В конце мая Советский райсуд Липецка назначил ему 80 тыс. руб. штрафа, признав виновным в злоупотреблениях полномочиями. Как считает следствие, именно он по указанию вице-губернатора дал поручение подчиненным создать преимущественные условия для заключения договора с фирмой «Руслан-1».

Сам Валентин Малахов виновным себя не считает и уверяет, что желание передать госконтракт хорошему исполнителю не является преступлением. С приговором не согласна и сторона обвинения, просившая суд отправить экс-чиновника в колонию на три года. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции начнется через неделю. «В случае вступления обвинительного приговора в силу у следствия появятся более весомые аргументы в пользу заочного ареста и требования экстрадиции Ильи Тузова»,— полагает собеседник „Ъ“.

Сергей Толмачев