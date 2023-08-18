Не преступление и наказание

В Ленинском райсуде Уфы, где вчера состоялось заседание по гражданскому иску 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда в размере 450 млн руб. за незаконное уголовное преследование, выступил представитель ответчика. Он просила отказать в удовлетворении исковых требований, заявив, что господин Исхаков якобы признал свою вину еще на этапе следствия и тем самым «препятствовал установлению истины». Представитель господина Исхакова назвал довод ответчика неверным. Следующее заседание назначено на 30 августа.
Представитель Минфина РФ Альбина Саитгареева и Фатхулла Исхаков разошлись в оценках ситуации
Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ
В Ленинском райсуде Уфы вчера начался судебный процесс по гражданскому иску 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ 450 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в 1959 году господин Исхаков был задержан в деревне Большие Каркалы Миякинского района по подозрению в покушении на убийство. По мнению следствия, накануне он, пробравшись в дом соседей, якобы пытался убить трех девушек топором. В том же году приговором суда он был признан виновным и осужден на 15 лет колонии, из которых отсидел 13.
В 2012 году в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который проходил свидетелем по уголовному делу. Он признался в преступлении. На этот шаг, по своим словам, он решился из-за мести: одна из женщин отказалась заводить с ним отношения.
В 2013 году прокуратура Миякинского района возбудила производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, но затем его прекратила. Решение ведомства отменялось различными судебными инстанциями, а жалобы Фатхуллы Исхакова рассматривались вплоть до Конституционного суда России. В мае текущего года Верховный суд России удовлетворил жалобу пенсионера и отменил приговор. За ним было признано право на реабилитацию.
В исковом заявлении (есть в распоряжении «Ъ-Уфа») истец указывал, что на протяжении всего следствия он подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, которые его били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении. Он также отмечал, что в колонии его под надуманными предлогами помещали в штрафной изолятор и он так ни разу не увиделся с супругой, которая скончалась в 1964 году.
«Я, честный, добрый, деревенский парень, на протяжении 13 лет круглосуточно находился среди насильников, матерых разбойников и убийц. От этого я испытывал сильнейший стресс, дискомфорт, а часто и страх за свою жизнь и здоровье»,— указал господин Исхаков в иске.
В начале судебного заседания представитель Минфина РФ, эксперт юридического отдела Управления Федерального казначейства по Башкирии Альбина Саитгареева сообщила, что Фатхулла Исхаков на этапе следствия и в суде признавал вину. «Если вред возникает вследствие умысла потерпевшего, то действия последнего являются в этом случае косвенной причиной возникновения вреда, и сам потерпевший — одновременно и причинителем этого вреда»,— сказала она, добавив, что самооговор мешает правоохранительным органам, поскольку «препятствует установлению истины».
Эти слова возмутили Фатхуллу Исхакова. «Я чуть недопонял. Кто признал вину?» — обратился он к Альбине Саитгареевой. — Я никогда не признавал вину. Меня били, говорили: «Подписывай». Вы меня за нос, пожалуйста, не водите. Настолько нежелание восстановить справедливость!»
Спор мягко прекратил судья Ильдар Сайфуллин: «Это их право говорить, а вы имеете право возражать. В итоге суд даст оценку».
Альбина Саитгареева продолжила выступление. «Таким образом, в связи с тем, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании Исхаков с предъявленными обвинениями согласился, вину признал полностью, оснований для удовлетворения компенсации морального вреда не имеется»,— заключила она.
«Вам не стыдно?» — спросил у нее господин Исхаков. «Я позицию свою высказала. — ответила представитель ответчика. — Дальше на усмотрение суда».
Юрист Виталий Буркин, представляющий интересы истца, в свою очередь, назвал информацию о признании вины его подзащитным не соответствующей действительности. «Вопреки утверждению ответчика, Исхаков себя виновным не признавал. Об этом указывает прокурор Башкирии Андрей Назаров в заключении от 23 июля 2015 года президиуму Верховного суда республики с просьбой отменить приговор по вновь открывшимся обстоятельствам. В том числе на его основе и было вынесено оправдательное решение в отношении Исхакова»,— отметил он.
Говоря о сумме компенсации, юрист заявил следующее: «Давайте спросим любого из нас: «За какую сумму мы или наш ребенок готовы отсидеть с 22 до 35 лет? Ни один нормальный человек даже за 1 млрд долларов не согласится — и тем более в таких условиях, в которых у нас был Исхаков».
Фатхулла Исхаков, отвечая на вопрос судьи о том, с какими проблемами столкнулась его семья, когда он был в заключении, расплакался, вспомнив, как его сына называли «сыном бандита». «Он окончил шесть классов, когда я освободился. Беспризорником был. Мать умерла. Я его забрал себе. Заставил окончить вечернюю школу, в армию отправил»,— сказал он, добавив, что после выхода на свободу он мог устроиться на работу только грузчиком.
Следующее заседание суда назначено на 30 августа.