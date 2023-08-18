Не преступление и наказание

В Ленинском райсуде Уфы, где вчера состоялось заседание по гражданскому иску 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов России компенсации морального вреда в размере 450 млн руб. за незаконное уголовное преследование, выступил представитель ответчика. Он просила отказать в удовлетворении исковых требований, заявив, что господин Исхаков якобы признал свою вину еще на этапе следствия и тем самым «препятствовал установлению истины». Представитель господина Исхакова назвал довод ответчика неверным. Следующее заседание назначено на 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель Минфина РФ Альбина Саитгареева и Фатхулла Исхаков разошлись в оценках ситуации

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Представитель Минфина РФ Альбина Саитгареева и Фатхулла Исхаков разошлись в оценках ситуации

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы вчера начался судебный процесс по гражданскому иску 86-летнего Фатхуллы Исхакова о взыскании с Министерства финансов РФ 450 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 1959 году господин Исхаков был задержан в деревне Большие Каркалы Миякинского района по подозрению в покушении на убийство. По мнению следствия, накануне он, пробравшись в дом соседей, якобы пытался убить трех девушек топором. В том же году приговором суда он был признан виновным и осужден на 15 лет колонии, из которых отсидел 13.

В 2012 году в прокуратуру Миякинского района обратился Наиль Саитбаталов, который проходил свидетелем по уголовному делу. Он признался в преступлении. На этот шаг, по своим словам, он решился из-за мести: одна из женщин отказалась заводить с ним отношения.

В 2013 году прокуратура Миякинского района возбудила производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств, но затем его прекратила. Решение ведомства отменялось различными судебными инстанциями, а жалобы Фатхуллы Исхакова рассматривались вплоть до Конституционного суда России. В мае текущего года Верховный суд России удовлетворил жалобу пенсионера и отменил приговор. За ним было признано право на реабилитацию.

В исковом заявлении (есть в распоряжении «Ъ-Уфа») истец указывал, что на протяжении всего следствия он подвергался насилию и унижениям со стороны сотрудников милиции и прокуратуры, которые его били и морили голодом, заставляя признаться в преступлении. Он также отмечал, что в колонии его под надуманными предлогами помещали в штрафной изолятор и он так ни разу не увиделся с супругой, которая скончалась в 1964 году.

«Я, честный, добрый, деревенский парень, на протяжении 13 лет круглосуточно находился среди насильников, матерых разбойников и убийц. От этого я испытывал сильнейший стресс, дискомфорт, а часто и страх за свою жизнь и здоровье»,— указал господин Исхаков в иске.

В начале судебного заседания представитель Минфина РФ, эксперт юридического отдела Управления Федерального казначейства по Башкирии Альбина Саитгареева сообщила, что Фатхулла Исхаков на этапе следствия и в суде признавал вину. «Если вред возникает вследствие умысла потерпевшего, то действия последнего являются в этом случае косвенной причиной возникновения вреда, и сам потерпевший — одновременно и причинителем этого вреда»,— сказала она, добавив, что самооговор мешает правоохранительным органам, поскольку «препятствует установлению истины».

Эти слова возмутили Фатхуллу Исхакова. «Я чуть недопонял. Кто признал вину?» — обратился он к Альбине Саитгареевой. — Я никогда не признавал вину. Меня били, говорили: «Подписывай». Вы меня за нос, пожалуйста, не водите. Настолько нежелание восстановить справедливость!»

Спор мягко прекратил судья Ильдар Сайфуллин: «Это их право говорить, а вы имеете право возражать. В итоге суд даст оценку».

Альбина Саитгареева продолжила выступление. «Таким образом, в связи с тем, что в ходе предварительного следствия и в судебном заседании Исхаков с предъявленными обвинениями согласился, вину признал полностью, оснований для удовлетворения компенсации морального вреда не имеется»,— заключила она.

«Вам не стыдно?» — спросил у нее господин Исхаков. «Я позицию свою высказала. — ответила представитель ответчика. — Дальше на усмотрение суда».

Юрист Виталий Буркин, представляющий интересы истца, в свою очередь, назвал информацию о признании вины его подзащитным не соответствующей действительности. «Вопреки утверждению ответчика, Исхаков себя виновным не признавал. Об этом указывает прокурор Башкирии Андрей Назаров в заключении от 23 июля 2015 года президиуму Верховного суда республики с просьбой отменить приговор по вновь открывшимся обстоятельствам. В том числе на его основе и было вынесено оправдательное решение в отношении Исхакова»,— отметил он.

Говоря о сумме компенсации, юрист заявил следующее: «Давайте спросим любого из нас: «За какую сумму мы или наш ребенок готовы отсидеть с 22 до 35 лет? Ни один нормальный человек даже за 1 млрд долларов не согласится — и тем более в таких условиях, в которых у нас был Исхаков».

Фатхулла Исхаков, отвечая на вопрос судьи о том, с какими проблемами столкнулась его семья, когда он был в заключении, расплакался, вспомнив, как его сына называли «сыном бандита». «Он окончил шесть классов, когда я освободился. Беспризорником был. Мать умерла. Я его забрал себе. Заставил окончить вечернюю школу, в армию отправил»,— сказал он, добавив, что после выхода на свободу он мог устроиться на работу только грузчиком.

Следующее заседание суда назначено на 30 августа.

Венера Хисамова