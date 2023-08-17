Краснодар накрыла волна мошенничества с заменой ключей от домофонов

Жители Краснодара подали в полицию более сотни заявлений о мошенничестве с заменой ключей от домофонов. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«В настоящий момент по фактам мошенничества возбуждено 15 уголовных дел»,— уточнили в полиции.

Схема обмана появилась относительно недавно. Аферисты расклеивают на входе в подъезд объявления о замене ключей от домофонов якобы за счет управляющей компании. Жильцы переходят по вредоносным QR-кодам на сайт, где оставляют заявку и оплачивают несуществующую услугу.

Наталья Решетняк

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