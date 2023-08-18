«Страна Девелопмент» определилась со Ржевкой

Стало известно о планах развития жилого проекта на Ржевке, землю под который группа компаний «Страна Девелопмент» приобрела год назад. Планируется, что новый микрорайон вблизи Охтинского разлива будет включать в себя 700 тыс. кв. м жилья. Застройка участка займет продолжительное время, а объем инвестиций в проект может достигнуть 100 млрд рублей, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков

Фото: пресс-служба президента РФ Президент компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков

Фото: пресс-служба президента РФ

О планах на реализацию проекта рассказал руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков на совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое провел президент России Владимир Путин. В микрорайоне на 700 тыс. кв. м жилого пространства будут возведены две школы, пять детских садов и спортивные объекты. В районе бывших «Ручьев» также появится более 3 тыс. рабочих мест.

В «Стране Девелопмент» от более подробных комментариев о проекте отказались.

Год назад «Страна Девелопмент» приобрела 36 га на пересечении Индустриального, Лапинского и Волго-Донского проспектов за 4,1 млрд рублей. Продавцом участков выступило связанное с ГК «Регион» ООО «Беляевское», которое ранее заявляло о планах построить на этом месте парк развлечений Dream Works (дальше деклараций дело не пошло). Тогда же по соседству с приобретенным участком, на Капсюльном шоссе, «Страна Девелопмент» купила еще 40 га у научно-производственного объединения «Краснознаменец» (входит в «Ростех») за 900 млн рублей.

Реализация проекта такой жилой площади займет более десяти лет, предполагает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. При этом он допускает, что строительные работы будут дробиться на части и выводиться на сдачу в несколько очередей. По его оценкам, объем инвестиций в проект составит около 70 млрд рублей, а цена продажи в данной локации — около 180 тыс. рублей за квадратный метр. «В Красногвардейском районе сейчас реализуется немного проектов, что позитивно отразится на спросе»,— заключает эксперт.

Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов указывает, что транспортная доступность в районе ограниченная из-за отсутствия поблизости метро, однако это может частично компенсироваться наличием скоростного трамвайного маршрута «Чижик». Он также считает, что на реализацию проекта уйдет продолжительное время, а строительство будет вестись поэтапно: в течение десяти лет при условии самостоятельной застройки по 3–5 га (то есть 25–30 тыс. кв. м жилой недвижимости) в год. По его словам, у ЖК может появиться крупное конкурентное преимущество при условии благоустройства береговой линии. «За последние годы в районе Ржевки-Пороховых были отдельные точечные проекты уплотнительной застройки. Новый район позволит внести свежую кровь во всю локацию»,— комментирует генеральный директор агентства недвижимости «Динас» Юрий Сергеев. По его оценке, стоимость «квадрата» составит 160–180 тыс. рублей. В настоящий момент на первичном рынке в локации Ржевка новостроек не представлено.

Полина Пучкова