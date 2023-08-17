Выпускницы школы из станицы Отрадной извинились за нацистское приветствие

Выпускницы школы из кубанской станицы Отрадной принесли публичные извинения за гитлеровское приветствие на фоне памятника воинам, погибшим в Афганистане. Видеоролик с извинениями публикуют местные телеграм-каналы.

«Когда мы снимали ролик, мы не имели никакого злого умысла. Нам очень стыдно, мы сожалеем об этом поступке. Простите»,— говорят девушки.

На видео, где бывшие школьницы под музыкальный трек на немецком языке танцуют возле памятника участникам афганской войны, и одна из них показывает нацистское приветствие, обратила внимание прокуратура. Против девушек возбудили дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации).

Наталья Решетняк

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