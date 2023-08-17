Президент России поддержал реализацию проекта ВСМ Москва-Казань

Российский президент Владимир Путин поддержал реализацию ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а также ее развитие до Нижнего Новгорода, Казани и Урала. Такое заявление он сделал в ходе церемонии запуска движения по третьему Московскому центральному диаметру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Потом, безусловно, нужно двигаться в Нижний, Воронеж, из Нижнего — в Казань, из Казани — в уральский регион. Это не только сократит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это улучшит связанность страны, подтолкнет развитие таких сфер, как образование, наука», — сказал господин Путин.

Он добавил, что в перспективе необходимо подумать, как провести ВСМ до Луганска и Донецка.

"Ъ-Казань"