В Казани перевозчики попросили Путина реализовать программу по развитию общественного транспорта

Казанские перевозчики обратились к президенту РФ Владимиру Путина в преддверии заседания президиума Госсовета РФ с просьбой помочь в реализации программы по развитию общественного транспорта. Об этом говорится в сообщении ассоциации автотранспортных предприятий (АТП) Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По их словам, в настоящее время в городе устарели 263 автобуса, их возраст превышает десять лет, и они исчерпали свой ресурс. При этом стоимость одного транспортного средства увеличилась до 16-17 млн руб. Минтранса Татарстана обещало помочь в решении этого вопроса, однако пока вопрос остается открытым.

Перевозчики считают, что транспортная отрасль Татарстана находится в затяжном кризисе. «Ассоциация фиксирует тревожные сигналы из разных районов Татарстана. В Казани пассажиры просят пустить дополнительные автобусы до поселков, организовать движение общественного транспорта в вечернее время, ввести новые современные услуги, установить кондиционеры в автобусах. Перевозчики бы рады реализовать мечты казанцев, но остро стоит вопрос финансового обеспечения»,— отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ассоциации, остро стоит вопрос с индексацией зарплаты работников транспортных предприятий. Также в Казани не хватает свыше 1 тыс. водителей и кондукторов. Перевозчики, в частности, предлагают ввести в Татарстане брутто-контракт и компенсацию полным рублем за поездку льготников из бюджета.

В ассоциации добавили, что сейчас в Татарстане идет реализация масштабной программы в области дорожного хозяйства, на которую в 2023 году выделили свыше 250 млрд руб., отметив, что АТП Татарстана надеется, что на президиуме Госсовета РФ будет принято решение о аналогичной масштабной программе в сфере развития наземного общественного транспорта.

"Ъ-Казань"